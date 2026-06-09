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สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่ง Pride Month ที่เหล่า LGBTQIAN+ ต่างเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน บรรดาศูนย์การค้าใหญ่ๆ ต่างจัดกิจกรรมให้ได้ร่วมแสดงความสามารถ มีทั้งขบวนพาเหรดแต่งตัวหลากสีสัน โชว์คอสตูมปังๆ และประกวดการแต่งกายต่างๆ มากมาย แต่วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาตามดู สาวหล่อคนดังแห่งแวดวงสังคมกันดูบ้างว่า พวกเขาเหล่านั้นสุดเท่ มาดแมน แถมน่ารักขนาดไหนจึงมัดใจสาวๆ ได้อยู่หมัด จนพากันเมินชายแท้ไปตามๆ กัน


สาวหล่อสุดเท่ “ปุ้ย” นักธุรกิจด้านการตลาดของแบรนด์หรู คู่รักของกูรูด้านการแต่งหน้าชื่อดัง “โมเม-นภัสสร บุรณศิริ” ที่คบหากันมายาวนาน และพากันท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่สมอๆ


สาวหล่อหน้าใส “ภัทร์-ธภรัท เวโรจน์ฤดี” Co-Founder ของ EMILY’S ที่ทำธุรกิจกับกับแฟนสาวไฮโซ “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” จนเมนูหมี่ไก่ฉีกเป็นที่รู้จักและดังไกลไปถึงต่างแดน


“ไวน์–มนธิดา เตชะสุกิจ” นักธุรกิจเจ้าของ “snappink” แอปฯ จองทำสวยสำหรับคนที่อยากเสริมความงาม สาวหล่อหวานใจของพิธีกรสาวเก่ง “เอิ๊ก-พรหมพร ยูวะเวส”


“จก–ธนิกานต์ สุขวัฒนศิริ” สาวหล่อนักออกแบบหุ้นส่วนธุรกิจกับแฟนดีไซเนอร์สาวสวยร่างเล็ก “แอ๊ม–มาสิริ ตามสกุล” ที่ทำแบรนด์แฟชั่น และเครื่องประดับร่วมกันมาอย่างยาวนาน


อดีตนางสาวไทย “หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์” สาวหล่อสุดคูลที่เป็นทั้งแพทย์และนักแสดงมากความสามารถ ปัจจุบันยังทำคอนเทนต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียคู่กับแฟนสาว “เดียร์–บุษรา สาคร” อย่างสนุกสนาน


“เกมส์-ก้องธนัตถ์กุล เศรษฐีสถาพร” กูรูผู้ให้คำปรึกษาเรื่องตัวเลขชื่อดังของวงการไฮโซ มีลูกค้าเป็นคนดังมากมาย คู่รักของผู้บริหาร ดิ เอ็มดิสทริค “วิกกี้-อรธิรา ภาคสุวรรณ์”


สาวหล่อลูกครึ่งไทย-อเมริกัน “แลท-เลลาณี เจียรวนนท์” เจ้าของธุรกิจเรือสำราญเช่าเหมาลำ “นารา” ที่ จ.ภูเก็ต เป็นพี่ของ ลี–นาตาลี เจียรวนนท์ ภริยาของ ฟลุ๊ค-เกริกพล มัสยวาณิช


สาวหล่อผู้รักการทำอาหาร “เชฟต้อง-นันทวดี นันทาภิวัฒน์” เจ้าของร้านอาหารสไตล์ Home Cooking ที่ชื่อว่า Monster_by_Tong ที่สุขุมวิท 49 มีเมนูเด่นที่หากินยาก อย่าง Beef Wellington เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน


เชฟสาวหล่อ “เอิ้น ดารัณ” ผู้มีฝีมือในการทำไก่ต้มน้ำปลา คู่รักของอดีตนางแบบชื่อดัง “ยู่ยี่-อลิสา อินทุสมิต”


สาวหล่อสุดฮอตระดับเอเชีย “ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตตลีลา” นักแสดงสุดเท่ที่โด่งดังจากเรื่อง Yes or No และดีเจชื่อดังที่มีเอฟซีทั้งในไทยและต่างแดน


สาวหล่ออีกคนจากเรื่อง Yes or No “นัน-สุนันทา ยูรนิยม” หรือ นัน AF10 นักล่าฝันที่โด่งดัง ทั้งยังเป็นดีเจคลื่น 98 E.D.S และศิลปินค่าย BOXX Music เจ้าของผลงานเพลงดังมากมาย

สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ
สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ
สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ
สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ
สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ
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