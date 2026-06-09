สาวหล่อคนดัง มาดเท่ สุดแมน! น่ารักเกินเบอร์หนุ่มแท้ยังต้องหลบ

เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่ง Pride Month ที่เหล่า LGBTQIAN+ ต่างเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน บรรดาศูนย์การค้าใหญ่ๆ ต่างจัดกิจกรรมให้ได้ร่วมแสดงความสามารถ มีทั้งขบวนพาเหรดแต่งตัวหลากสีสัน โชว์คอสตูมปังๆ และประกวดการแต่งกายต่างๆ มากมาย แต่วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาตามดู สาวหล่อคนดังแห่งแวดวงสังคมกันดูบ้างว่า พวกเขาเหล่านั้นสุดเท่ มาดแมน แถมน่ารักขนาดไหนจึงมัดใจสาวๆ ได้อยู่หมัด จนพากันเมินชายแท้ไปตามๆ กัน
สาวหล่อสุดเท่ “ปุ้ย” นักธุรกิจด้านการตลาดของแบรนด์หรู คู่รักของกูรูด้านการแต่งหน้าชื่อดัง “โมเม-นภัสสร บุรณศิริ” ที่คบหากันมายาวนาน และพากันท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่สมอๆ
สาวหล่อหน้าใส “ภัทร์-ธภรัท เวโรจน์ฤดี” Co-Founder ของ EMILY’S ที่ทำธุรกิจกับกับแฟนสาวไฮโซ “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” จนเมนูหมี่ไก่ฉีกเป็นที่รู้จักและดังไกลไปถึงต่างแดน
“ไวน์–มนธิดา เตชะสุกิจ” นักธุรกิจเจ้าของ “snappink” แอปฯ จองทำสวยสำหรับคนที่อยากเสริมความงาม สาวหล่อหวานใจของพิธีกรสาวเก่ง “เอิ๊ก-พรหมพร ยูวะเวส”
“จก–ธนิกานต์ สุขวัฒนศิริ” สาวหล่อนักออกแบบหุ้นส่วนธุรกิจกับแฟนดีไซเนอร์สาวสวยร่างเล็ก “แอ๊ม–มาสิริ ตามสกุล” ที่ทำแบรนด์แฟชั่น และเครื่องประดับร่วมกันมาอย่างยาวนาน
อดีตนางสาวไทย “หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์” สาวหล่อสุดคูลที่เป็นทั้งแพทย์และนักแสดงมากความสามารถ ปัจจุบันยังทำคอนเทนต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียคู่กับแฟนสาว “เดียร์–บุษรา สาคร” อย่างสนุกสนาน
“เกมส์-ก้องธนัตถ์กุล เศรษฐีสถาพร” กูรูผู้ให้คำปรึกษาเรื่องตัวเลขชื่อดังของวงการไฮโซ มีลูกค้าเป็นคนดังมากมาย คู่รักของผู้บริหาร ดิ เอ็มดิสทริค “วิกกี้-อรธิรา ภาคสุวรรณ์”
สาวหล่อลูกครึ่งไทย-อเมริกัน “แลท-เลลาณี เจียรวนนท์” เจ้าของธุรกิจเรือสำราญเช่าเหมาลำ “นารา” ที่ จ.ภูเก็ต เป็นพี่ของ ลี–นาตาลี เจียรวนนท์ ภริยาของ ฟลุ๊ค-เกริกพล มัสยวาณิช
สาวหล่อผู้รักการทำอาหาร “เชฟต้อง-นันทวดี นันทาภิวัฒน์” เจ้าของร้านอาหารสไตล์ Home Cooking ที่ชื่อว่า Monster_by_Tong ที่สุขุมวิท 49 มีเมนูเด่นที่หากินยาก อย่าง Beef Wellington เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
เชฟสาวหล่อ “เอิ้น ดารัณ” ผู้มีฝีมือในการทำไก่ต้มน้ำปลา คู่รักของอดีตนางแบบชื่อดัง “ยู่ยี่-อลิสา อินทุสมิต”
สาวหล่อสุดฮอตระดับเอเชีย “ติ๊นา-ศุภนาฎ จิตตลีลา” นักแสดงสุดเท่ที่โด่งดังจากเรื่อง Yes or No และดีเจชื่อดังที่มีเอฟซีทั้งในไทยและต่างแดน
สาวหล่ออีกคนจากเรื่อง Yes or No “นัน-สุนันทา ยูรนิยม” หรือ นัน AF10 นักล่าฝันที่โด่งดัง ทั้งยังเป็นดีเจคลื่น 98 E.D.S และศิลปินค่าย BOXX Music เจ้าของผลงานเพลงดังมากมาย