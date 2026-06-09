Maison Munchu ทำให้ฤดูร้อนนี้ไม่มีวันสิ้นสุด

“มัญชุมาศ นำเบญจพล” ดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย เจ้าของแบรนด์ Munchu’s เปิดตัวแฟชั่นคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดในรูปแบบแคปซูลคอลเลกชั่น Maison Munchu ในชื่อ Never Ending Summer Capsule collection series หรือฤดูร้อนที่ไม่มีวันสิ้นสุด
คอลเลกชันพิเศษนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์เหนือกาลเวลาของวันอันสดใสที่ไม่มีวันสิ้นสุด และความสง่างามแบบรีสอร์ทที่ผ่อนคลาย ด้วยการผสมผสานลูกไม้ฝรั่งเศสอันละเอียดอ่อน ผ้าซาตินเนื้อนุ่ม และผ้าฝ้ายเนื้อเบาบาง คอลเลกชันนี้สะท้อนจิตวิญญาณของผู้หญิงสมัยใหม่ที่โอบรับความเป็นหญิงด้วยความมั่นใจและความสบาย
Maison Munchu ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การพักผ่อนริมทะเลไปจนถึงการใช้ชีวิตในเมือง แต่ละชิ้นสะท้อนถึงความสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ของ Maison Munchu ซึ่งผสมผสานความนุ่มนวล ความเย้ายวน และความหรูหราทันสมัยได้อย่างลงตัว
แรงบันดาลใจจากความรู้สึกของฤดูร้อนที่ไม่เคยจางหายไป คอลเลกชันนี้เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งการหลีกหนี การใช้ชีวิตอย่างช้าๆ และความงามที่ปราศจากความยุ่งยาก ทุกรายละเอียดได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างชิ้นงานอเนกประสงค์ที่จะกลายเป็นไอเท็มสำคัญในตู้เสื้อผ้าเหนือกาลเวลา
ด้วยคอลเลกชัน Never Ending Summer ในรูปแบบ Maison Munchu ยังคงสำรวจจุดตัดระหว่างความเป็นผู้หญิงยุคใหม่และงานฝีมืออันประณีต นำเสนอเสื้อผ้าที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่แสวงหาความสง่างามในความเรียบง่ายและความหรูหราในทุกช่วงเวลา