คณะทูต 90 ประเทศสวมชุดผ้าไหมเฉิดฉายบนรันเวย์

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 48 พรรษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไหมไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และเสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภายในพิธีมี ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรี ประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดไทยพระราชนิยมเเละชุดผ้าไหม โดยคณะรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย เอกอัครราชทูตและคู่สมรส ตัวเเทนกงสุลกิตติมศักดิ์ เอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย ร่วมเดินแบบบนเวที 90 ประเทศ ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม 6 องก์ ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานเข้ากับผ้าไหมไทยอย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัย “The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่ 7” เพื่อส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานได้ยอดเยี่ยม โดยนิทรรศการไหมไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 9-14 มิ.ย. 69 ณ Nex Hall ชั้น 5 สยามพารากอน