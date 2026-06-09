“เดวิด เบ็กแฮม” อวดผลผลิตฟาร์ม เห่อโชว์ไลฟ์สไตล์เกษตรกรตัวพ่อ

ท่ามกลางภาพความหรูหราของการเป็นเจ้าของทีมกีฬา เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สารพัดสินค้าหรู และการท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของ “เดวิด เบ็กแฮม” ที่โชว์ให้เห็นในโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามเกือบ 90 ล้านคน มีภาพของเขากับพืชพันธุ์ผักผลไม้ และแม่ไก่ตัวอวบอ้วน แทรกให้เห็นอยู่เป็นระยะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทของตำนานนักเตะแข้งทองคนนี้
เดวิด เบ็กแฮม กำลังสนุกกับการเป็นฟาร์มเมอร์ตัวพ่อ ในไลฟ์สไตล์แบบเรียบง่ายกับธรรมชาติในฟาร์มย่านคอตส์โวลด์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ที่ตั้งของบ้านพักตากอากาศบนพื้นที่เกือบ 70 ไร่ของครอบครัว ที่เขาซื้อไว้เกือบ10ปีก่อน โดยดัดแปลงโรงนาให้เป็นบ้านสุดอบอุ่น เรียบหรู พร้อมสวนสีเขียวรายล้อม มีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ห้องซาวน่า สมกับเป็นอดีตนักกีฬา
แถมเขายังจัดสรรที่ดินทำเป็นฟาร์มเล็กๆ ปลูกพืชผักนานาพันธุ์ ทั้งผักสวนครัว ผลไม้ สตรอเบอร์รี่ ทั้งเลี้ยงผึ้ง เลี้ยงไก่ และเพาะเลี้ยงต้นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เขาได้รับเกียรติตั้งชื่อตาม จนงดงามเต็มเรือนกระจก ทำให้ฟาร์มแห่งนี้กลายเป็นที่พักใจในช่วงทุกสุดสัปดาห์ ของเขา ภรรยา และลูกๆ ที่จะมาพักผ่อน เก็บเกี่ยวผลผลิต และเข้าครัวลงมือปรุงอาหารมื้อพิเศษรับประทานร่วมกัน