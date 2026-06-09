คุณหมอชื่อดังแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีความงามระดับโลก

AESLA และ AESTELLAR ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาตรฐาน Gold Standard จัดงาน The Convergence of Aesthetic Science Trends, Technology, and Transformation เปิดเวทีวิชาการที่รวบรวมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงาม พร้อมนำเสนอนวัตกรรมระดับโลกจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ XERF จาก Cynosure Lutronic, Plinest จาก Mastelli และ Glacial Rx จาก R2 Technologies ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ความงาม ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ
พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์ XERF Team Trainer Thailand และแต่งตั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่านเป็น XERF Trainer ได้แก่ นพ. สมิทธ์ อารยะสกุล, พญ. กรวิกกา พัฒนะปราน, นพ. วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ, นพ. ภูริวัจน์ อริยกุศลสุทธิ, นพ. ธนุพล แสงโชติ, ดร.นพ. ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์, นพ. ทอม กำภู ณ อยุธยา, พญ. วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ, พญ. แวววิเชียร จันทะโชติ อุปโคตร และ พญ. วงศิยา เวียรศิลป์ เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการใช้งาน XERF อย่างถูกต้องแก่แพทย์ท่านอื่นที่สนใจ เพื่อคงมาตรฐานการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อคนไข้