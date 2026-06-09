“แอน ทองประสม” กับมุมมอง บ้านควรสร้างสมดุลให้ชีวิต

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ โดย ธิติเมศร์ สุขุมาลพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว เปิดตัว NATURE ARCHITECT SERIES บ้านซีรีส์ใหม่ที่ออกแบบให้ธรรมชาติและการใช้ชีวิตเดินไปด้วยกัน เพื่อยกระดับ Living Quality ให้เกิดขึ้นได้ในทุกวัน พร้อมชวน “แอน ทองประสม” ร่วมถ่ายทอดอีกหนึ่งมุมมองของ “บ้านที่ดี” ผ่านประสบการณ์หลังได้สัมผัส NATURE ARCHITECT DESIGN SERIES ในฐานะตัวแทนของคนเมือง ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบ ความกดดัน และความวุ่นวายไม่ต่างจากใครหลายคน
“แอนรู้สึกว่าวันนี้บ้านไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยบาลานซ์ชีวิตเราได้จริงๆ เพราะคนเมืองทุกวันนี้ใช้ชีวิตกันเร็วมาก เจอทั้งงาน ความเครียด และความวุ่นวายตลอดทั้งวัน บ้านที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุด แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วสบายใจ ได้เป็นตัวเอง ได้ใช้เวลากับคนที่รัก หรือแม้แต่ได้อยู่เงียบๆ กับตัวเองก็ตาม”
หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับ NATURE ARCHITECT DESIGN SERIES คือความรู้สึกที่ธรรมชาติไม่ได้ถูกแยกออกจากการใช้ชีวิต แต่ถูกเชื่อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกวันจริงๆ พร้อมมองว่า หลายรายละเอียดภายในบ้าน ถูกออกแบบมาจากความเข้าใจชีวิตจริง ว่าในหนึ่งวัน คนเราต้องเผชิญทั้งความเหนื่อย ความเครียด และความวุ่นวายจากโลกภายนอกมากแค่ไหน ฉะนั้น บ้านจึงควรเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้ได้พัก ได้ทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างนอก และได้กลับมาใช้เวลากับสิ่งที่รักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติ การเชื่อมพื้นที่สีเขียวเข้ามาอยู่ในทุกมุมของบ้าน หรือพื้นที่ที่ช่วยให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยง ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่สำคัญ ที่ทำให้บ้านเดี่ยวเอพีคือบ้านที่เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง