โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาดสีสันความสุข สนุกกับกิจกรรมสุด Pride ตลอดเดือน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลองเดือนแห่ง Pride Month ตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” ในธีม “Celebration of Pride, Lifestyle of Love” สาดสีสันความสุข สนุกกับกิจกรรมสุด Pride ตลอดเดือน มิ.ย. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา เพื่อร่วมส่งต่อพลังบวกของความรัก ความเท่าเทียม และความหลากหลาย ปักหมุดเป็นแลนด์มาร์กแห่งความเท่าเทียมทางเพศ
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เล่นใหญ่สมศักดิ์ศรี Pride Month รศ. ดร. สมิทธิ์ บุญชุติมา ประธาน IMPULSE BANGKOK เปิดฉาก 2 กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ 10 ปี IMPULSE BANGKOK ร่วมเดินขบวน BANGKOK PRIDE 2026 ผ่านคอสตูมธีม “ภูมิใจที่มีเกย์เป็น…” ถ่ายทอดบทบาทของอาชีพที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลและปกป้องสังคม พร้อมกิจกรรม SOAKED FOAM PARTY 2026 ที่มีการตรวจ HIV ฟรี แบบไม่ต้องเขิน
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 บจก.ทองก้อนใหญ่ โฮลดิ้ง โดย พญ. ธีรธร ทองก้อนใหญ่ ประธาน กก.ผจก. ได้เข้าร่วมให้บริการด้านสุขภาพสมองเบื้องต้นในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี