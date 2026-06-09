คราฟท์เวิร์ค เปิดตัว PYCHE Pattaya – Motorway บ้านเดี่ยวโมเดิร์นทรอปิคอล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ แนวคิดเรื่อง “บ้าน” กำลังเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างชัดเจน ผู้คนไม่ได้มองหาบ้านที่มีทุกอย่างอีกต่อไป แต่กำลังมองหาบ้านที่ “พอดี” กับชีวิต และตอบโจทย์คุณภาพการใช้ชีวิตในระยะยาวมากกว่า ขณะเดียวกัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2026 กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยมากกว่าขนาดโครงการ ผู้คนเริ่มเลือกบ้านจากการใช้งานจริง ความสบายในการอยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อชีวิตในทุกวัน มากกว่าการมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก เพียงเพื่อการแข่งขันทางการตลาด
โดยเฉพาะ “พัทยา” ที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตแห่งใหม่ ทั้งจากความสะดวกในการเดินทาง โรงเรียนนานาชาติมากมายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่สมดุลกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ
บริษัท คราฟท์เวิร์ค จำกัด จึงเปิดตัวโครงการ PYCHE Pattaya – Motorway บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม จำกัดเพียง 40 หลัง บนทำเลศักยภาพพัทยา – มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ภายใต้แนวคิด “THE SUM OF WHAT TRULY MATTERS” คำตอบที่ลงตัวของชีวิต ไม่ใช่การมีทุกอย่าง แต่คือการมี “ทุกอย่างที่สำคัญ”
เฉลิมพล โขนแจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราฟท์เวิร์ค จำกัด กล่าวว่า “คราฟท์เวิร์คเชื่อว่า บ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องใส่ฟังก์ชันและสิ่งอำนวยความสะดวกจนล้น แต่ต้องเป็นบ้านที่มีสิ่งสำคัญครบพอดีกับชีวิต PYCHE ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร กล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับสิ่งที่มีคุณค่าจริง ๆ ทั้งเวลา ความสัมพันธ์ ธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตในทุกวัน เราตั้งใจสร้าง PYCHE ให้เป็นบ้านสำหรับคนรุ่นใหม่ของพัทยา ที่เลือกใช้ชีวิตที่นี่เพราะต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”
PYCHE ถ่ายทอดแนวคิดการอยู่อาศัยผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่
• LESS FULL, MORE FULFILLED ลดสิ่งไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับสิ่งที่เติมเต็มชีวิต
• DEFINE YOUR OWN VARIABLE ออกแบบการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ผ่านพื้นที่และฟังก์ชันที่ยืดหยุ่น
• SURROUNDINGS THAT MATTER เพราะสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัว คือส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิต
โครงการถูกออกแบบในสไตล์ Modern Contemporary ที่เรียบ เท่ โปร่งสบาย แต่ยังคงความอบอุ่น แบบ “บ้าน” ลดทอนองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้จริง พร้อมคำนึงถึงสภาพอากาศของชลบุรี ทั้งเรื่องแสงแดด ลม และฝน ผ่านการออกแบบ Facade และฟังก์ชันที่ช่วยให้บ้านอยู่สบายตลอดวัน
แนวคิด “The Natural Flow of Life” ที่ออกแบบให้ทุกพื้นที่เชื่อมต่อกันอย่างลื่นไหล ผ่านแปลนบ้านแบบ Open Plan และการจัดสัดส่วนพื้นที่ Indoor และ Outdoor แบบ 50:50 เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งการพักผ่อน การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว หรือการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในทุกช่วงเวลา
อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของ PYCHE คือการออกแบบ “Moon Bar” หรือ Rooftop ส่วนตัว เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมที่ใช้งานได้จริง ทั้งการพักผ่อน ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว หรือเปิดรับวิวและสายลมในช่วงเย็น โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพการอยู่อาศัยผ่าน “พื้นที่ว่างแนวตั้ง” สะท้อนวิธีคิดของ PYCHE ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่อย่างคุ้มค่า และเชื่อมโยงการอยู่อาศัยเข้ากับธรรมชาติได้มากขึ้น
นอกจากนี้ PYCHE ยังนำจุดเด่นของลักษณะที่ดินซึ่งเป็นเนินธรรมชาติมาต่อยอดเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ ผ่านการออกแบบ “Hill Park” สวนส่วนกลางที่ล้อไปกับระดับของพื้นที่ เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวที่แตกต่างจากโครงการทั่วไป
PYCHE มอบความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตเพียง 40 หลัง พร้อมแบบบ้านทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่
• PIET พื้นที่ใช้สอย 202 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และ Moon Bar
• PABLO พื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และ Moon Bar
• POLLOCK พื้นที่ใช้สอย 283 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ Moon Bar และห้องสำหรับผู้ช่วยดูแลบ้าน
ทุกแบบบ้านถูกออกแบบให้เป็น “100% Usable Space” ที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงในทุกตารางเมตร พร้อมเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่โปร่ง โล่ง และผ่อนคลาย
ส่วนกลางของโครงการ “JUST RIGHT CLUB” ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “The Basic Formula of Wellbeing” คัดสรรเฉพาะองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและความสุขในทุกวัน ทั้งพื้นที่นั่งพักผ่อน ห้องอ่านหนังสือ ห้องเด็กเล่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และพื้นที่กึ่ง Outdoor ที่รองรับทั้งการพักผ่อนและการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของทุกคนในครอบครัว
พร้อมกันนี้ โครงการยังตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ใกล้โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญของพัทยา เชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวก แต่ยังคงความสงบและเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว
PYCHE Pattaya – Motorway พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษและนัดหมายเข้าชมโครงการ https://shorturl.asia/fDZ0j หรือ โทร. 064-917-8998