เมกาบางนา ปลุกพลังความฟิต กับกิจกรรม “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เดินหน้าส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ให้กับลูกค้าและคอมมูนิตี้โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ชวนทุกคนมาขยับร่างกาย เติมพลังความสดใส และสนุกไปกับกิจกรรม “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE” งานแอโรบิกสุดคึกคักที่จัดขึ้นร่วมกับ FITNESS FIRST ผู้นำด้านฟิตเนสระดับโลก และ SUPERSPORTS พร้อมชวน “ตัวมัมแห่งฟลอร์” อย่าง ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ มาปลุกพลังแดนซ์ให้ทุกคนได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ เมกา พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา งานนี้เข้าร่วมฟรี!
กิจกรรม “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE” ตอกย้ำแนวคิดของเมกาบางนาในการส่งเสริม ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ให้กับลูกค้าและคอมมูนิตี้โดยรอบ ผ่านการออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิกที่สนุก เข้าถึงง่าย และเปิดโอกาสให้ทุกเจเนอเรชันได้ขยับร่างกายไปพร้อมเสียงเพลง โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือพื้นฐานการเต้น พร้อมเปลี่ยนพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นจุดนัดพบของคนรักสุขภาพ และคนที่อยากเริ่มต้นดูแลตัวเอง ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความสนุกสนาน
เตรียมปล่อยพลังไปกับจังหวะแอโรบิกสุดมันส์ ที่ผสมผสานเพลงฮิตทั้งไทยและอินเตอร์หลากหลายสไตล์ ให้ทุกคนได้ขยับ เต้น โยก และสนุกแบบต่อเนื่องตลอดหนึ่งชั่วโมง นำแดนซ์โดย ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ที่จะมาร่วมเติมความสนุกในสไตล์ตัวมัม ชวนทุกคนปลุกความมั่นใจและสนุกไปกับการออกกำลังกายในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสายแดนซ์ สายสุขภาพ สายแฟ หรือแก๊งเพื่อนที่อยากมาหากิจกรรมสนุก ๆ ทำร่วมกัน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล PRIDE MONTH ด้วยการชวนเหล่าขาแดนซ์แต่งกายสไตล์ COLORFUL เพื่อเติมบรรยากาศให้พื้นที่เมกา พลาซ่า เต็มไปด้วยสีสัน พลังความสนุก และความมั่นใจในแบบฉบับของแต่ละคน
พิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด พร้อมรับสิทธิสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน ทั้งผลิตภัณฑ์กันแดดจากแบรนด์ HER HYNESS ขนาดทดลองจำนวน 2 ชิ้น (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดรวม 160 สิทธิ์ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) และรับฟรีคูปองส่วนลดจาก SUPERSPORTS สาขาเมกาบางนา มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดรวม 300 สิทธิ์ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) โดยแลกรับสิทธิได้ที่บูธภายในงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.
มาร่วมขยับร่างกาย ปล่อยพลังความสนุก และเติมสีสันให้ชีวิตมีสุขภาพดีไปพร้อมกันที่งาน “MEGABANGNA เต้นฉ่ำกับมัมฮาย AEROBIC DANCE” วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ เมกา พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา เข้าร่วมฟรี! เตรียมชุดสีสันสดใส แล้วมาแดนซ์ให้ฉ่ำไปพร้อมกัน