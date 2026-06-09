Merci เปิดตัว “นุนิว-ชวรินทร์” เป็น Brand Ambassador อย่างเป็นทางการ พร้อมชวนสัมผัส 3 สูตรใหม่สำหรับผิวแพ้ง่าย

Merci Skincare เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มและครีมบำรุงผิวหน้า Lab-Proven & Gentle Formula Series ผ่านการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “Merci x NuNew Lab-Proven & Gentle Formula” โดยมี “นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” Brand Ambassador คนแรกภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ร่วมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผิวแพ้ง่าย พร้อมแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวในชีวิตจริง และโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์ ท่ามกลางเหล่าศิลปิน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ และแฟนคลับที่มาร่วมสัมผัสผลิตภัณฑ์ และเก็บโมเมนต์พิเศษ ภายในงานอย่างคับคั่ง
ทรัพย์กุลธร อุทัยไพศาลวงศ์ กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Merci กล่าวว่า “หนึ่งในอินไซต์สำคัญที่ Merci นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือคำถามที่เราได้รับจากผู้บริโภคอยู่เสมอว่า ‘ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหม?’ เพราะสำหรับคนผิวอ่อนแอ การเลือกสกินแคร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมั่นใจได้ว่าใช้แล้วสบายผิว ไม่เพิ่มความกังวล และเหมาะกับการใช้จริงในชีวิตประจำวัน เราจึงพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสานสารบำรุงที่ผู้บริโภค คุ้นเคยและเชื่อมั่น เช่น วิตามินซี เรตินอล และมอยส์เจอไรเซอร์ เข้ากับสูตรที่ออกแบบมาเพื่อลดความกังวล ของคนผิวแพ้ง่าย โดยเฉพาะ เพื่อให้คนผิวแพ้ง่ายสามารถดูแลผิวได้อย่างมั่นใจ ทั้งในเรื่องผลลัพธ์ ความอ่อนโยน และการพิสูจน์ได้จริง”
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Lab-Proven & Gentle Formula Series จึงถูกออกแบบให้สามารถอยู่ใน Daily Routine ของคนผิวแพ้ง่ายได้ง่ายขึ้น ทั้งช่วงเช้าและก่อนนอน ผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดูแลผิวครบ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ เติมความชุ่มชื้น ดูแลความกระจ่างใส และช่วยลดเลือนสัญญาณริ้วรอยก่อนวัย ได้แก่
1. MOIST MATCHA & PANTHENOL B5 HYDRATION CREAM
เหมาะกับ: ผิวแห้ง ผิวอ่อนแอ ผิวระคายเคืองง่าย
● ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังเซรั่ม ทั้งเช้าและก่อนนอน
● ช่วยเติมความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิว และเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้น
● จุดพิเศษ คือ เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่เน้นความสบายผิว ไม่หนักหน้า เหมาะกับผิวแพ้ง่ายและสภาพอากาศเมืองไทย เหมาะสำหรับวันที่ผิวล้า ผิวแห้ง หรือรู้สึกว่าผิวต้องการการฟื้นบำรุงเป็นพิเศษ
2. VITAMIN C STABILIZED 5C BRIGHTENING SERUM
เหมาะกับ: ผิวหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ คนที่อยากใช้วิตามินซีแต่กลัวแสบผิว
● ใช้หลังทำความสะอาดผิวและก่อนมอยส์เจอไรเซอร์
● สามารถใช้ในตอนเช้า และควรตามด้วยกันแดด ช่วยดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสอย่างอ่อนโยน
● จุดพิเศษ คือ ใช้วิตามินซี 5 ชนิดที่มีความเสถียรสูง ลดความกังวลเรื่องการระคายเคือง เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายที่อยากเริ่มใช้วิตามินซีในรูทีนประจำวัน
3. PHYTO-RETINOL GENTLE RENEWAL SERUM
เหมาะกับ: คนที่เริ่มกังวลเรื่องริ้วรอย ผิวไม่เรียบเนียน หรืออยากเริ่ม Anti-aging Routine
● แนะนำให้ใช้ในช่วงกลางคืน หลังล้างหน้าและก่อนมอยส์เจอไรเซอร์
● เริ่มใช้สัปดาห์ละ 2–3 ครั้งก่อน แล้วค่อยเพิ่มความถี่ตามสภาพผิว ช่วยดูแลริ้วรอยก่อนวัยและทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้น
● จุดพิเศษ คือ ใช้เรตินอลจากธรรมชาติ ช่วยลดความกังวลเรื่องการระคายเคือง เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มใช้กลุ่มเรตินอล แต่ยังต้องการความอ่อนโยนต่อผิว
นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ศิลปินและนักแสดงมากความสามารถ แชร์ประสบการณ์การดูแลผิวในชีวิตจริงว่า “ด้วยความที่ผมเป็นคนผิวแพ้ง่าย และด้วยการทำงานที่ต้องแต่งหน้า เจอแสงไฟ และทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกสกินแคร์ที่อ่อนโยน ใช้แล้วสบายผิว เนื้อสัมผัสบางเบา และมั่นใจได้จากการพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มและครีมบำรุงผิวหน้า Lab-Proven & Gentle Formula Series ของ Merci ทั้ง 3 รุ่น ตอบโจทย์การดูแลผิว ได้ครอบคลุม ทั้งมอยส์เจอไรเซอร์ที่ช่วยปลอบประโลมผิว วิตามินซีสำหรับดูแลความกระจ่างใสโดยไม่แสบผิว และเรตินอลตัวใหม่ ที่ช่วยดูแลริ้วรอยก่อนวัย โดยยังคงความอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่าย เหมาะกับการใช้จริงในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ ที่ต้องเจอ ทั้งสภาพอากาศ มลภาวะ และการแต่งหน้าในทุกวัน”
ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ และผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษจากนุนิว กิจกรรมบนเวที ที่เปิดโอกาสให้ Lucky Fans ได้ร่วมสนุกอย่างใกล้ชิด รวมถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์จาก “น้องซน” Mascot ประจำตัวนุนิว ที่มาร่วมเติมบรรยากาศให้การเปิดตัวครั้งนี้มีทั้งความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง
โดยหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Merci เตรียมเดินหน้าต่อยอดการสื่อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lab-Proven & Gentle Formula Series ผ่านกิจกรรมร่วมกับ “นุนิว-ชวรินทร์” ตลอดทั้งปี 2026 ภายใต้แนวคิด “พิสูจน์เเล้วว่าอ่อนโยน” พร้อมจัดกิจกรรม Roadshow ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริง และเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ เซรั่มและครีมบำรุงผิวหน้ารุ่นล่าสุดจาก Merci ได้ง่ายขึ้น ผ่าน 7-Eleven ร้านบิวตี้ชั้นนำ และช่องทางออนไลน์ของแบรนด์
Merci Skincare กลุ่ม Lab-Proven & Gentle Formula Series มีวางจำหน่ายแล้วทั้ง 3 สูตร ในราคา 490–790 บาท บนช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada และ Konvy รวมถึงช่องทางออฟไลน์ที่ Watsons, Eveandboy, Beautrium และ 7-Eleven ในรูปแบบซอง นอกจากนี้แฟนๆ ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมระหว่าง Merci และ “นุนิว-ชวรินทร์” รวมถึงอัปเดตการเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เร็ว ๆ นี้ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Merci Skincare Facebook : MerciSkinCareShop / Instagram : @merci_skincare / Tiktok : @merci_skincare / X : @merci_skincare และ Website : www.merci-skincare.com