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ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) แบรนด์ความงามสำหรับวัยเรียน อายุ 10-20ปี ภายใต้แนวคิด Clean & Playful Beauty ร่วมเฉลิมฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งการโอบรับความหลากหลาย ความภาคภูมิใจ และการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ครั้งแรกที่ Skin Scent Perfume ถูกออกแบบขึ้นจากความเข้าใจโลกวัยเรียน ชวนวัยรุ่นได้สนุกกับการค้นหากลิ่นที่ใช่ คาแรกเตอร์ที่ชอบ และการแสดงออกในแบบของตัวเองอย่างอิสระ


เพื่อร่วมส่งต่อแนวคิดดังกล่าว Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) เปิดตัว “Very Perfume Collection” คอลเลกชันน้ำหอมใหม่ล่าสุด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของวัยรุ่นยุคใหม่ ผ่านน้ำหอม 5 กลิ่น 5 คาแรกเตอร์ ที่สะท้อนบุคลิก อารมณ์ เสน่ห์ และพลังที่แตกต่างกัน พร้อมแพ็กเกจมินิมอลโทนสีพาสเทลสดใส ที่ออกแบบมาให้สนุกไม่ต่างจากการเลือกคาแรกเตอร์ที่ใช่สำหรับตัวเอง

Very Perfume Collection เกิดขึ้นจากแบรนด์ใช้เวลาหลายเดือนในการทำความเข้าใจไลฟ์สไตล์ ความชอบ และมุมมองเรื่องความหอมของวัยรุ่นยุคใหม่ ก่อนนำมาต่อยอดเป็นคอลเลกชันน้ำหอมที่สะท้อนความหลากหลายของตัวตนในวัยเรียน


สำหรับ Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) น้ำหอมสำหรับวัยเรียน ไม่ใช่เพียงไอเท็มเพิ่มความหอม แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออกถึงตัวตน เช่นเดียวกับการเลือกสไตล์การแต่งตัว เพลย์ลิสต์เพลงโปรด หรือกิจกรรมที่หลงใหล เพราะกลิ่นที่เลือกใช้สามารถสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และคาแรกเตอร์ในแบบที่ไม่ต้องพูดออกมา

ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงเลือกพัฒนาน้ำหอมในแนว Skin Scent หรือความหอมที่กลมกลืนไปกับผิว ให้ความรู้สึกสะอาด สดใส และเป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน มากกว่าการเป็นเพียงน้ำหอมที่ฉีดเพิ่มเข้าไป กลิ่นหอมจะค่อยๆ ถ่ายทอดเสน่ห์อย่างนุ่มนวล ชวนให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ โดยไม่จำเป็นต้องโดดเด่นจนเกินไป


ในวันที่ลุคความงามแบบ Clean Girl และความเป็นธรรมชาติกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่วัยรุ่นยุคใหม่หลงรัก น้ำหอมแนวSkin Scent จึงเป็นอีกหนึ่งนิยามของความหอมที่สอดคล้องกับแนวคิดเดียวกัน เพราะไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตน แต่เป็นการเติมความมั่นใจ และขับเสน่ห์ในแบบที่วัยรุ่นได้เป็นตัวเอง

Very Perfume Collection จึงไม่ใช่แค่คอลเลกชันน้ำหอม แต่เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ชวนให้วัยรุ่นทุกคนสนุกกับการค้นหากลิ่นที่ใช่ คาแรกเตอร์ที่ชอบ และเวอร์ชันของตัวเองในแต่ละวัน


นอกจากการคัดสรรแนวกลิ่นที่สะท้อนตัวตนของวัยรุ่นยุคใหม่แล้ว Very Perfume Collection ยังได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มข้นของหัวน้ำหอมมากกว่า 20% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ Parfum เพื่อให้กลิ่นหอมค่อยๆ เผยเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ และคงความหอมได้ยาวนานตลอดวัน

เพราะในแต่ละวันของวัยเรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การเรียน การทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน ไปจนถึงการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ Zadi & Jo จึงออกแบบ Very Perfume Collection ให้มอบประสบการณ์ความหอมที่ยาวนานกว่า 12 ชั่วโมง* ช่วยเติมความมั่นใจให้พร้อมสนุกกับทุกโมเมนต์ และเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ในทุกคาแรกเตอร์







ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่
ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่
ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่
ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่
ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่
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