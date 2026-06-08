ฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งความหลากหลาย กับคอลเลกชันน้ำหอมใหม่

Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) แบรนด์ความงามสำหรับวัยเรียน อายุ 10-20ปี ภายใต้แนวคิด Clean & Playful Beauty ร่วมเฉลิมฉลอง Happy Pride Month เดือนแห่งการโอบรับความหลากหลาย ความภาคภูมิใจ และการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ครั้งแรกที่ Skin Scent Perfume ถูกออกแบบขึ้นจากความเข้าใจโลกวัยเรียน ชวนวัยรุ่นได้สนุกกับการค้นหากลิ่นที่ใช่ คาแรกเตอร์ที่ชอบ และการแสดงออกในแบบของตัวเองอย่างอิสระ
เพื่อร่วมส่งต่อแนวคิดดังกล่าว Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) เปิดตัว “Very Perfume Collection” คอลเลกชันน้ำหอมใหม่ล่าสุด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของวัยรุ่นยุคใหม่ ผ่านน้ำหอม 5 กลิ่น 5 คาแรกเตอร์ ที่สะท้อนบุคลิก อารมณ์ เสน่ห์ และพลังที่แตกต่างกัน พร้อมแพ็กเกจมินิมอลโทนสีพาสเทลสดใส ที่ออกแบบมาให้สนุกไม่ต่างจากการเลือกคาแรกเตอร์ที่ใช่สำหรับตัวเอง
Very Perfume Collection เกิดขึ้นจากแบรนด์ใช้เวลาหลายเดือนในการทำความเข้าใจไลฟ์สไตล์ ความชอบ และมุมมองเรื่องความหอมของวัยรุ่นยุคใหม่ ก่อนนำมาต่อยอดเป็นคอลเลกชันน้ำหอมที่สะท้อนความหลากหลายของตัวตนในวัยเรียน
สำหรับ Zadi & Jo (เซดี้ แอนด์ โจ) น้ำหอมสำหรับวัยเรียน ไม่ใช่เพียงไอเท็มเพิ่มความหอม แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออกถึงตัวตน เช่นเดียวกับการเลือกสไตล์การแต่งตัว เพลย์ลิสต์เพลงโปรด หรือกิจกรรมที่หลงใหล เพราะกลิ่นที่เลือกใช้สามารถสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และคาแรกเตอร์ในแบบที่ไม่ต้องพูดออกมา
ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงเลือกพัฒนาน้ำหอมในแนว Skin Scent หรือความหอมที่กลมกลืนไปกับผิว ให้ความรู้สึกสะอาด สดใส และเป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน มากกว่าการเป็นเพียงน้ำหอมที่ฉีดเพิ่มเข้าไป กลิ่นหอมจะค่อยๆ ถ่ายทอดเสน่ห์อย่างนุ่มนวล ชวนให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ โดยไม่จำเป็นต้องโดดเด่นจนเกินไป
ในวันที่ลุคความงามแบบ Clean Girl และความเป็นธรรมชาติกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่วัยรุ่นยุคใหม่หลงรัก น้ำหอมแนวSkin Scent จึงเป็นอีกหนึ่งนิยามของความหอมที่สอดคล้องกับแนวคิดเดียวกัน เพราะไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตน แต่เป็นการเติมความมั่นใจ และขับเสน่ห์ในแบบที่วัยรุ่นได้เป็นตัวเอง
Very Perfume Collection จึงไม่ใช่แค่คอลเลกชันน้ำหอม แต่เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ชวนให้วัยรุ่นทุกคนสนุกกับการค้นหากลิ่นที่ใช่ คาแรกเตอร์ที่ชอบ และเวอร์ชันของตัวเองในแต่ละวัน
นอกจากการคัดสรรแนวกลิ่นที่สะท้อนตัวตนของวัยรุ่นยุคใหม่แล้ว Very Perfume Collection ยังได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มข้นของหัวน้ำหอมมากกว่า 20% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ Parfum เพื่อให้กลิ่นหอมค่อยๆ เผยเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ และคงความหอมได้ยาวนานตลอดวัน
เพราะในแต่ละวันของวัยเรียนเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การเรียน การทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน ไปจนถึงการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ Zadi & Jo จึงออกแบบ Very Perfume Collection ให้มอบประสบการณ์ความหอมที่ยาวนานกว่า 12 ชั่วโมง* ช่วยเติมความมั่นใจให้พร้อมสนุกกับทุกโมเมนต์ และเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ในทุกคาแรกเตอร์