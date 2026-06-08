"ริชาร์ด มิลล์ เผยโฉม RM HJ-02 กลไกตูร์บิญงไขลานอัตโนมัติอินเฮาส์รุ่นล่าสุด

RM HJ-02 In-House Automatic Tourbillon เผยโฉมในฐานะบทที่สองของตำนานแห่งเครื่องประดับชั้นสูงหรือไฮจิวเวลรี่ของแบรนด์ ด้วยแนวคิดการเนรมิตโลกแห่งสีสัน แสง และรูปทรงอันชวนหลงใหล คอลเลกชันนี้ร่วมเฉลิมฉลองศาสตร์แห่งการออกแบบเรือนเวลาสำหรับสุภาพสตรีตลอด 2 ทศวรรษ ถ่ายทอดผ่านภาษาความงามที่พร่างพรายดุจความฝัน ภายในคอลเลกชันประกอบด้วยเรือนเวลาชิ้นเอก 12 เรือน ถ่ายทอดผ่าน 4 จักรวาลแห่งเฉดสีอันโดดเด่น ได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยคอลเลกชันนี้ได้หลอมรวมอัญมณีให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนาฬิกาอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมหยิบยกเอาความงามของอัญมณีธรรมชาติมาเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์เฉพาะของเรือนเวลาในแต่ละเรือน ซึ่งศาสตร์แห่งการฝังอัญมณีนี้ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันลงบนทุกรายละเอียดพื้นผิวของ RM HJ-02 ตั้งแต่ตัวเรือน หัวเข็มขัด ไปจนถึงชิ้นส่วนกลไกภายใน
บันทึกบทใหม่นี้ได้ต่อยอดงานสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูงของริชาร์ด มิลล์ เพื่อข้ามสู่โลกแห่งศิลปะและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต พร้อมทั้งยกระดับฝีมือของทีมช่างฝังอัญมณีของแบรนด์ไปอีกขั้น โดยรูปทรงเรขาคณิตของอัญมณีจะทำหน้าที่กำหนดทิศทางของแสงและสีสันที่โลดแล่นอยู่บนเรือนเวลา ผ่านมิติความตื้นลึกที่ขยายและหดตัวอย่างมีชั้นเชิง การเปลี่ยนผ่านจากความสมมาตรสู่ความอสมมาตร ตลอดจนการจัดวางอัญมณีหลากสีสันบนตัวเรือนที่สอดประสานกันผ่านค่าความทึบแสง ความอิ่มตัวของสี และประกายแสงสะท้อนอย่างเหนือชั้น
ความงดงามของแสงสีและโครงสร้างอันวิจิตรบนเรือนเวลาแต่ละเรือน ได้รับการรังสรรค์ด้วยศาสตร์การฝังอัญมณีชั้นสูง ทั้งเทคนิค Snow-setting, Grain-setting และ Bezel-setting รายล้อมอัญมณีเลอค่าและหินประดับรวม 1,399 เม็ดอย่างประณีต เผยความงดงามอันน่าอัศจจรย์จากการจับคู่ระหว่าง ทับทิม แซฟไฟร์ เพชร มรกต และพาราอิบา ทัวร์มาลีน หลอมรวมเข้ากับมาลาไคต์ คริสโซเพรส เทอร์ควอยซ์ และเปลือกหอยมุก เกิดเป็นองค์ประกอบของสีสันอันเจิดจรัส เคียงคู่ไปกับกลุ่มอัญมณีหลากเฉดสีที่ช่วยขับเน้นมิติความงดงามให้ตระการตาดุจกล้องคาไลโดสโคป (Kaleidoscope) นอกจากนี้ ตัวเรือนยังได้รับการแกะสลักและจัดวางทับซ้อนเป็นเลเยอร์อย่างมีมิติ โดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิตอันซับซ้อนของอัญมณีต่างขนาดและต่างเฉดสี สร้างสรรค์จังหวะนำสายตาอันโดดเด่นและเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดใจ
ความประณีตนี้สะท้อนผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการฝังอัญมณี นับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว งานเก็บรายละเอียด ไปจนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอันเข้มงวดในทุกมิติ เรือนเวลาแต่ละเรือนต้องใช้เวลาสร้างสรรค์อันยาวนานร่วม 700 ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับวันทำงานเต็มเวลาถึง 88 วัน
คอลเลกชันนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรขาศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะยุคอาร์ตเดโค นำมาตีความใหม่ผ่านภาษาเชิงเทคนิคและวัสดุศาสตร์ชั้นสูงในแบบฉบับของริชาร์ด มิลล์ โดยตัวเรือนทรงตอนโนได้สลัดภาพเส้นโค้งมนแบบเดิม สู่การตัดสลับด้วยระนาบที่เฉียบคม การซ้อนเลเยอร์ และจังหวะอสมมาตรที่พลิกโฉมโครงร่างของตัวเรือนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง RM HJ-02 ได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์อันประณีตนี้สู่ตัวเรือนอย่างเด่นชัด ซึ่งต้องใช้เวลาพัฒนายาวนานกว่าหนึ่งปี และส่งผลให้เรือนเวลาทั้งเรือนนี้ใช้เวลาโดยรวมนานกว่าสามปีในการวิจัยและพัฒนา
RM HJ-02 ขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร์ตูร์บิญงไขลานอัตโนมัติอินเฮาส์รุ่นล่าสุด CRMT2 โดยโครงสร้างกลไกแบบฉลุโปร่งหรือสเกเลตันนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นควบคู่ไปกับตัวเรือนและหน้าปัด เพื่อให้องค์ประกอบทางกลไกและศิลปะแห่งอัญมณีสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบนับตั้งแต่ก้าวแรก
โครงสร้างภายในของกลไกคาลิเบอร์ตระการตาด้วยแผ่นฐานและสะพานจักรไวท์โกลด์ประดับอัญมณี เผยความงดงามผ่านการตกแต่งพื้นผิวด้วยเทคนิคไมโครบลาสต์ ลบมุมเฉียงขัดเงา และชุบเคลือบผิวด้วยโรเดียม
ความโดดเด่นของ RM HJ-02 อยู่ที่การสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่างนวัตกรรมกลไกและศิลปะแห่งเครื่องประดับชั้นสูง โดยการนำอัญมณีเลอค่าและหินประดับชนิดพิเศษมาจัดวางเพื่อกำหนดเส้นสายของโครงสร้างกลไก สร้างความต่อเนื่องทางสายตาให้สอดรับกับโครงร่างของตัวเรือนได้อย่างไร้รอยต่อ การจัดวางองค์ประกอบอันเหนือชั้นนี้ยังช่วยขับเน้นชิ้นส่วนสำคัญของกลไกให้เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะกระปุกลานที่หมุนด้วยความเร็วสูงและตูร์บิญงแบบปรับความเฉื่อยได้ นอกจากนี้ ชิ้นส่วนโรเตอร์ทองคำฝังอัญมณียังช่วยเสริมให้กลไกทางเทคนิคให้กลายเป็นงานศิลป์ที่แสดงออกอย่างมีอัตลักษณ์ โดยงานตกแต่งอันวิจิตรเหล่านี้ไม่ได้ลดทอนฟังก์ชันการทำงานหลักของนาฬิกาเลยแม้แต่น้อย หากแต่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มที่ช่วยขยายขอบเขตสุนทรียภาพโดยรวมของเรือนเวลาให้สมบูรณ์แบบที่สุด
เรือนเวลาชิ้นเอกทั้ง 12 เรือนจากคอลเลกชัน RM HJ-02 In-House Automatic Tourbillon เปรียบเสมือนการประกาศอิสรภาพทางศิลปะอันไร้ขีดจำกัด คอลเลกชันนี้ได้หลอมรวมมิติแห่งสีสันและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูงในงานฝังอัญมณีเข้าด้วยกัน เพื่อรังสรรค์ผลงานที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือใคร