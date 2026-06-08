อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ

หลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดตัวรองเท้า Ballerina เมื่อปีที่ผ่านมา อาดิดาส ออริจินอลส์ และ แบด บันนี่ (Bad Bunny) กลับมาอีกครั้งในสีใหม่ Vivid Red ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิบานอันสดใสของต้นฟลัมโบยาน หรือต้นหางนกยูงฝรั่งในเปอร์โตริโกซึ่งบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอันเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวา และพลังแห่งฤดูกาล
รองเท้ารุ่นนี้ถูกเผยโฉมครั้งแรกโดย เบนิโต (Benito) ตั้งแต่ปี 2024 พร้อมสร้างนิยามใหม่ให้กับการออกแบบของอาดิดาส ผ่านการตีความมรดกของแบรนด์ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ที่ยังคงได้รับความนิยมในตลาดทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน
ด้วยแรงบันดาลใจจากรองเท้ารุ่นไอคอนิกอย่าง adidas Taekwondo ซึ่งถูกออกแบบขึ้นสำหรับศิลปะการต่อสู้ระดับสูงในช่วงต้นยุค 2000 รองเท้า Ballerina จึงผสานเสน่ห์ของดีไซน์โฉบเฉี่ยวร่วมสมัยเข้ากับกลิ่นอายจากรากฐานด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างลงตัว รายละเอียดของรองเท้ามาพร้อมโอเวอร์เลย์หนังกลับพรีเมียมบริเวณปลายเท้า และส้นรองเท้าเพื่อเพิ่มมิติของพื้นผิว เสริมด้วยซิลูเอทที่เพรียวบาง และเชือกรองเท้าแบบสายรัดยางยืดเพื่อช่วยการกระชับ และดูทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยโลโก้ Benito บริเวณข้างรองเท้าใกล้กับสามแถบอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงแท็กไซส์พิเศษด้านนอกของตัวรองเท้า ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงผลงานการคอลแลปส์ระหว่างเขา และอาดิดาสที่ผ่านมา
รองเท้า Vivid Red Ballerina ยังตอกย้ำบทบาทของรองเท้ารุ่นนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bad Bunny ได้สวมใส่รองเท้ารุ่นนี้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงในเปอร์โตริโก ยิ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างรองเท้ารุ่นนี้กับบ้านเกิดของเขา รวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อไปสู่ระดับโลก ก่อนหน้านี้ในปีเดียวกัน รองเท้า Bellerina สีขาวยังได้ปรากฏบนเวที Super Bowl ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์สามแถบผ่านซิลูเอทอันโดดเด่นสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
เพื่อสานต่อกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง รองเท้า Vivid Red Ballerina ยังได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฟุตบอลโลกของอาดิดาส ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตอกย้ำบทบาทของซิลูเอทนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของพลังทางวัฒนธรรมที่รายล้อมเวทีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างชัดเจน
พบกับ adidas Originals and Bad Bunny Ballerina สี Vivid Red ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ในราคา 4,400 บาท ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาสยามเซ็นเตอร์ และไอคอน สยาม ร้านคาร์นิวาล รวมถึงช่องทางออนไลน์