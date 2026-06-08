xs
xsm
sm
md
lg

อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดตัวรองเท้า Ballerina เมื่อปีที่ผ่านมา อาดิดาส ออริจินอลส์ และ แบด บันนี่ (Bad Bunny) กลับมาอีกครั้งในสีใหม่ Vivid Red ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิบานอันสดใสของต้นฟลัมโบยาน หรือต้นหางนกยูงฝรั่งในเปอร์โตริโกซึ่งบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอันเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวา และพลังแห่งฤดูกาล


รองเท้ารุ่นนี้ถูกเผยโฉมครั้งแรกโดย เบนิโต (Benito) ตั้งแต่ปี 2024 พร้อมสร้างนิยามใหม่ให้กับการออกแบบของอาดิดาส ผ่านการตีความมรดกของแบรนด์ และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ที่ยังคงได้รับความนิยมในตลาดทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

ด้วยแรงบันดาลใจจากรองเท้ารุ่นไอคอนิกอย่าง adidas Taekwondo ซึ่งถูกออกแบบขึ้นสำหรับศิลปะการต่อสู้ระดับสูงในช่วงต้นยุค 2000 รองเท้า Ballerina จึงผสานเสน่ห์ของดีไซน์โฉบเฉี่ยวร่วมสมัยเข้ากับกลิ่นอายจากรากฐานด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างลงตัว รายละเอียดของรองเท้ามาพร้อมโอเวอร์เลย์หนังกลับพรีเมียมบริเวณปลายเท้า และส้นรองเท้าเพื่อเพิ่มมิติของพื้นผิว เสริมด้วยซิลูเอทที่เพรียวบาง และเชือกรองเท้าแบบสายรัดยางยืดเพื่อช่วยการกระชับ และดูทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยโลโก้ Benito บริเวณข้างรองเท้าใกล้กับสามแถบอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงแท็กไซส์พิเศษด้านนอกของตัวรองเท้า ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงผลงานการคอลแลปส์ระหว่างเขา และอาดิดาสที่ผ่านมา


รองเท้า Vivid Red Ballerina ยังตอกย้ำบทบาทของรองเท้ารุ่นนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Bad Bunny ได้สวมใส่รองเท้ารุ่นนี้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงในเปอร์โตริโก ยิ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างรองเท้ารุ่นนี้กับบ้านเกิดของเขา รวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อไปสู่ระดับโลก ก่อนหน้านี้ในปีเดียวกัน รองเท้า Bellerina สีขาวยังได้ปรากฏบนเวที Super Bowl ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์สามแถบผ่านซิลูเอทอันโดดเด่นสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก


เพื่อสานต่อกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง รองเท้า Vivid Red Ballerina ยังได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฟุตบอลโลกของอาดิดาส ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตอกย้ำบทบาทของซิลูเอทนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของพลังทางวัฒนธรรมที่รายล้อมเวทีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างชัดเจน

พบกับ adidas Originals and Bad Bunny Ballerina สี Vivid Red ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ในราคา 4,400 บาท ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ สาขาสยามเซ็นเตอร์ และไอคอน สยาม ร้านคาร์นิวาล รวมถึงช่องทางออนไลน์







อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ
อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ
อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ
อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ
อาดิดาส ออริจินอลส์ X Bad Bunny กลับมาพร้อมรองเท้า Ballerina สีแซ่บ
+2