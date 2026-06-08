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“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ ประกาศเปิดตัว “UNIQLO F.RISSO” คอลเลคชันความร่วมมือระหว่าง ฟรานเชสโก ริสโซ (Francesco Risso) ดีไซเนอร์ชาวอิตาลี รังสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ “Made for Dreaming” สู่คอลเลคชันแคปซูลสำหรับฤดูร้อน นำเสนอไอเทมที่มีความสนุกสนานและแตกต่างจากสไตล์เดิมๆ เติมสีสันให้กับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันและลุคสำหรับวันหยุด พร้อมมอบมุมมองใหม่ๆ และความสุขให้กับการแต่งตัวของผู้หญิงและผู้ชายในทุกวัน


คอลเลคชันภายใต้ธีม “Made for Dreaming” ถ่ายทอดแนวคิดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านซิลลูเอตที่มีโครงสร้างแต่ยังคงความนุ่มนวล ผสานเข้ากับลายพิมพ์ที่วาดด้วยมือ โทนสีอบอุ่นสดใส และรายละเอียดการออกแบบที่เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนแนวทางการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Risso ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างความสนุกและการใช้งานในชีวิตจริง


ฟรานเชสโก ริสโซ กล่าวถึงคอลเลคชันนี้ว่า “ผมได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของเสื้อผ้าที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ สำหรับคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 เราต้องการผสานความเรียบง่ายเข้ากับงานสร้างสรรค์ เพื่อเติมความสนุกและความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ให้กับการแต่งตัวในชีวิตประจำวัน คอลเลคชัน ‘Made for Dreaming’ สะท้อนถึงพลังและความสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่แต่ละคน”


ยูกิ คัตสึตะ ประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท Fast Retailing กล่าวว่า “ทุกครั้งที่ผมได้เห็นผู้คนทั่วโลกสวมใส่และชื่นชอบไอเทมจากคอลเลคชันความร่วมมือกับฟรานเชสโกในปี 2022 ผมมักนึกถึงความสำคัญของการส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆ ในชีวิตประจำวันผ่านเสื้อผ้าอยู่เสมอ และผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแคปซูลคอลเลคชันใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ 4 ปี เราหวังว่าลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของฟรานเชสโก รวมถึงซิลลูเอตที่นุ่มนวล จะช่วยถ่ายทอดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปี่ยมด้วยอิสระ พร้อมเติมเต็มการแต่งตัวในชีวิตประจำวันให้มีความสนุกสนานและสร้างความสุขในทุกวัน”


คอลเลคชันนี้ถ่ายทอดความสมดุลระหว่างโครงสร้างที่นุ่มนวลและอิสระในการแต่งตัวผ่านไอเทมพิมพ์ลายเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเบลาส์ผูกโบว์ ชุดเดรสเนื้อผ้านุ่มลื่นในซิลลูเอตที่พลิ้วไหว และกระโปรงยาวทรงบานแต่งระบายบริเวณชายกระโปรง รวมถึงเสื้อเชิ้ตผ้า Broadcloth ที่ทอจากผ้าคอตตอนคุณภาพสูง 100% มาในหลากหลายสไตล์ ทั้งลายทางและลายพิมพ์ที่วาดด้วยมือ


ไอเทมหลายชิ้นได้รับการออกแบบให้สวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลผ้า Dry Pique ที่แห้งเร็วและเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ พร้อมเติมเต็มลุคด้วยผ้าพันคอผ้าไหมและหมวกแก๊ปผ้าทวิล เป็นไอเทมที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสวมใส่อย่างเดียว แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาในชีวิต


รายละเอียดสำหรับแคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน UNIQLO F.RISSO
วันวางจำหน่าย: 19 มิถุนายน 2569
สาขาที่วางจำหน่าย: พบกับสินค้าครบทั้งคอลเลคชันได้ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, เอ็มควอเทียร์, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เมกาบางนา, เซ็นทรัล พระราม9, เซ็นทรัล อุดร และออนไลน์สโตร์
ไลน์อัพ: เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง 8 ไอเทม และเสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย 8 ไอเทม







“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ
“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ
“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ
“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ
“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ
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