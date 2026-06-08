“UNIQLO F.RISSO” แคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 จากฟรานเชสโก ริสโซ

ยูนิโคล่ ประกาศเปิดตัว “UNIQLO F.RISSO” คอลเลคชันความร่วมมือระหว่าง ฟรานเชสโก ริสโซ (Francesco Risso) ดีไซเนอร์ชาวอิตาลี รังสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ “Made for Dreaming” สู่คอลเลคชันแคปซูลสำหรับฤดูร้อน นำเสนอไอเทมที่มีความสนุกสนานและแตกต่างจากสไตล์เดิมๆ เติมสีสันให้กับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันและลุคสำหรับวันหยุด พร้อมมอบมุมมองใหม่ๆ และความสุขให้กับการแต่งตัวของผู้หญิงและผู้ชายในทุกวัน
คอลเลคชันภายใต้ธีม “Made for Dreaming” ถ่ายทอดแนวคิดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านซิลลูเอตที่มีโครงสร้างแต่ยังคงความนุ่มนวล ผสานเข้ากับลายพิมพ์ที่วาดด้วยมือ โทนสีอบอุ่นสดใส และรายละเอียดการออกแบบที่เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนแนวทางการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Risso ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณและอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการรักษาสมดุลระหว่างความสนุกและการใช้งานในชีวิตจริง
ฟรานเชสโก ริสโซ กล่าวถึงคอลเลคชันนี้ว่า “ผมได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของเสื้อผ้าที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ สำหรับคอลเลคชันฤดูร้อน 2026 เราต้องการผสานความเรียบง่ายเข้ากับงานสร้างสรรค์ เพื่อเติมความสนุกและความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ให้กับการแต่งตัวในชีวิตประจำวัน คอลเลคชัน ‘Made for Dreaming’ สะท้อนถึงพลังและความสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้สวมใส่แต่ละคน”
ยูกิ คัตสึตะ ประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท Fast Retailing กล่าวว่า “ทุกครั้งที่ผมได้เห็นผู้คนทั่วโลกสวมใส่และชื่นชอบไอเทมจากคอลเลคชันความร่วมมือกับฟรานเชสโกในปี 2022 ผมมักนึกถึงความสำคัญของการส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆ ในชีวิตประจำวันผ่านเสื้อผ้าอยู่เสมอ และผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแคปซูลคอลเลคชันใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ 4 ปี เราหวังว่าลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของฟรานเชสโก รวมถึงซิลลูเอตที่นุ่มนวล จะช่วยถ่ายทอดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปี่ยมด้วยอิสระ พร้อมเติมเต็มการแต่งตัวในชีวิตประจำวันให้มีความสนุกสนานและสร้างความสุขในทุกวัน”
คอลเลคชันนี้ถ่ายทอดความสมดุลระหว่างโครงสร้างที่นุ่มนวลและอิสระในการแต่งตัวผ่านไอเทมพิมพ์ลายเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเบลาส์ผูกโบว์ ชุดเดรสเนื้อผ้านุ่มลื่นในซิลลูเอตที่พลิ้วไหว และกระโปรงยาวทรงบานแต่งระบายบริเวณชายกระโปรง รวมถึงเสื้อเชิ้ตผ้า Broadcloth ที่ทอจากผ้าคอตตอนคุณภาพสูง 100% มาในหลากหลายสไตล์ ทั้งลายทางและลายพิมพ์ที่วาดด้วยมือ
ไอเทมหลายชิ้นได้รับการออกแบบให้สวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลผ้า Dry Pique ที่แห้งเร็วและเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ พร้อมเติมเต็มลุคด้วยผ้าพันคอผ้าไหมและหมวกแก๊ปผ้าทวิล เป็นไอเทมที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสวมใส่อย่างเดียว แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาในชีวิต
รายละเอียดสำหรับแคปซูลคอลเลคชันฤดูร้อน UNIQLO F.RISSO
วันวางจำหน่าย: 19 มิถุนายน 2569
สาขาที่วางจำหน่าย: พบกับสินค้าครบทั้งคอลเลคชันได้ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอน, เอ็มควอเทียร์, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เมกาบางนา, เซ็นทรัล พระราม9, เซ็นทรัล อุดร และออนไลน์สโตร์
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