“ต่าง” เปิดตัว Chef’s Table อาหารเหนือ โดยเชฟก้อง Locus Native Food Lab จากเชียงราย สู่ เอราวัณ แบงค็อก

“ต่าง” (TAANG — Caravan, Table & Wine) ร้าน Chef’s Table อาหารเหนือ ขนาด 12 ที่นั่ง โดย เชฟก้อง–ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร เชฟและซอมเมอลิเยร์ จาก Locus Native Food Lab จังหวัดเชียงราย เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ ณ เอราวัณ แบงค็อก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการตามตารางประจำทุกวันจันทร์–พุธ ภายใต้การนำและดูแลประสบการณ์ Chef’s Table อย่างใกล้ชิดโดยเชฟก้อง
“ต่าง” นำเสนออาหารเหนือในมุมมองที่ลึกกว่าอาหารประจำถิ่นหรือสูตรดั้งเดิมแบบตายตัว แต่ยังคงเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด คือ รสชาติที่ดี วัตถุดิบที่ถูกต้อง และเสน่ห์ของอาหารเหนือที่คนไทยคุ้นเคย ก่อนค่อยๆ เปิดให้เห็นชั้นของประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และวัฒนธรรมการกินที่ซ่อนอยู่ในแต่ละจาน
แนวคิดของร้านเริ่มต้นจากคำถามว่า อาหารเหนือที่เรารู้จักในวันนี้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
แรงบันดาลใจหนึ่งของ “ต่าง” มาจากเส้นทางการค้าและขบวนเดินทางในอดีต โดยเฉพาะ ขบวนวัวต่าง ม้าต่าง ที่เคยเชื่อมโยงเมืองและชุมชนต่างๆ ในภาคเหนือกับพื้นที่ใกล้เคียง การเดินทางเหล่านี้ไม่ได้พาเพียงสินค้าไปถึงจุดหมาย แต่ยังพาวัตถุดิบ วิธีปรุง เครื่องเทศ และวัฒนธรรมการกินให้มาพบกัน จนค่อยๆ หลอมรวมเป็นรากของอาหารเหนือในแบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน
เบื้องหลังเมนูของ “ต่าง” คือการเฟ้นหาแหล่งวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับรสชาติ ฤดูกาล และวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือ ซึ่งเชฟก้องทำด้วยตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วัตถุดิบพื้นถิ่นตามฤดูกาล วัตถุดิบหายากที่ไม่พบได้ทั่วไป ไปจนถึงวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งอื่นที่ถูกเลือกมาอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมรสชาติ โครงสร้าง และความสมบูรณ์ของแต่ละเมนู เมนูของร้านจึงไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เปลี่ยนไปตามจังหวะของฤดูกาล ภูมิประเทศ และการตีความอาหารเหนือในแต่ละช่วงเวลา
ประสบการณ์ของ “ต่าง” ถูกนำเสนอในรูปแบบ tasting menu ผ่าน Chef’s Table ขนาดเล็ก ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเชฟ ครัว วัตถุดิบ และเรื่องราวของแต่ละจานอย่างใกล้ชิด ปรัชญาการทำอาหารของเชฟก้องตั้งอยู่บนความเชื่อว่า “ปรับเปลี่ยนให้น้อยที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ความหรูหราของ “ต่าง” จึงไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งที่มากเกินจำเป็น แต่เกิดจากการเลือกวัตถุดิบอย่างแม่นยำ การเข้าใจรสชาติอย่างลึกซึ้ง และการทำให้อาหารแต่ละจานเผยทั้งรสชาติ เสน่ห์ และรายละเอียดของแหล่งที่มา ฤดูกาล และวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ “ต่าง” คือเครื่องดื่ม ในฐานะเชฟและซอมเมอลิเยร์ เชฟก้องออกแบบประสบการณ์ของร้านให้เครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เสิร์ฟคู่กับอาหาร โปรแกรม pairing ของ “ต่าง” จึงเชื่อมโยงไวน์ ชา วัตถุดิบท้องถิ่น ของหมัก และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เข้ากับแต่ละช่วงของเมนู เพื่อสะท้อนทั้งรสชาติและวัฒนธรรมการดื่มที่เดินทางเคียงคู่กับอาหารมาเสมอ
พื้นที่ของร้านถูกออกแบบให้มีบรรยากาศสุขุม อบอุ่น และร่วมสมัย ผ่านวัสดุธรรมชาติ งานไม้ งานจักสาน โทนสีเข้ม ภาชนะ และรายละเอียดบนโต๊ะอาหารที่ทำงานร่วมกันอย่างเงียบๆ หลายองค์ประกอบถูกพัฒนาและทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเชฟก้องและ “ต่าง” เพื่อรองรับอาหารแต่ละจานโดยเฉพาะ ทั้งหมดถูกวางไว้เพื่อให้อาหาร แสง วัตถุดิบ และบทสนทนาเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ การเล่าเรื่องจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่พอดี ให้แต่ละจานค่อยๆ เปิดเผยทั้งรสชาติ เสน่ห์ และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ โดยไม่ลดทอนความสุขของการรับประทาน
“ต่าง” ไม่ได้ต้องการทำให้อาหารเหนือดูซับซ้อนขึ้น แต่ต้องการพาผู้มาเยือนกลับไปสัมผัสเสน่ห์ของอาหารเหนือในมุมที่ลึกขึ้น — อาหารที่ยังมีชีวิต มีราก และมีรสชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลจริง
“ต่าง” (TAANG — Caravan, Table & Wine) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ณ เอราวัณ แบงค็อก ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์–พุธ วันละ 1 รอบ เวลา 18.30 น.นำเสนอในรูปแบบ tasting menu ราคา 3,880++ บาทต่อท่าน พร้อมตัวเลือก beverage pairing สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น จำนวนที่นั่งมีจำกัด และแนะนำให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า
จองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
Official LINE: @taang
Website: www.taangrestaurant.com