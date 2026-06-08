วงการบิวตี้ปรับตัว เปิดเมกะเทรนด์มาแรง “Skin Longevity”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำว่า Anti-aging หรือการต้านแก่ที่อุตสาหกรรมความงามใช้สื่อสารอย่างแพร่หลายมาหลายทศวรรษกำลังถูกท้าทาย ไม่ใช่เพราะคนยุคนี้เลิกอยากดูดี แต่เพราะคนเริ่มเข้าใจแล้วว่า “การต้านวัย" ไม่ควรเป็นเป้าหมายในการดูแลผิว และแพทย์ผิวหนังทั่วโลกเริ่มเห็นตรงกันว่า คำว่า Anti-aging ทำให้ความแก่กลายเป็นศัตรู ทั้งที่จริงแล้ว อายุผิวที่มากขึ้นไม่ใช่เรื่องที่แย่หรือน่ากลัวเสมอไป ปัจจุบัน วงการความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับโลกกำลังพูดถึงเมกะเทรนด์ใหม่อย่าง Skin Longevity หรือแนวคิดที่ไม่ได้มอง “ผิว” เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข แต่มองว่าผิวเป็นอวัยวะที่ต้อง “ดูแลให้ทำงานได้ดีในระยะยาว”
แพทย์หญิงปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและแพทย์ด้านความงาม สกินเซอร์ริตี้ คลินิก (Skinserity Clinic) กล่าวว่า "เทรนด์ Skin Longevity ไม่ใช่ศัพท์ทางการตลาด แต่เป็นเมกะเทรนด์ที่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์รองรับ แนวคิดนี้ชวนให้เราเข้าใจกลไกการเสื่อมของเซลล์ให้ลึกขึ้น เพื่อจะได้หาตัวช่วยที่เหมาะสมที่ทำให้เซลล์ผิวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการบิวตี้ทั่วโลก"
“วิทยาศาสตร์” เปลี่ยนคำเคลมวงการบิวตี้
Skin Longevity เน้นการหาวิธีช่วยให้ผิวทำงานได้ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งตรงกับศาสตร์ Longevity ที่เน้นการทำให้เซลล์ทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพที่สุดในแต่ละช่วงวัย ไม่ใช่การทำให้ผิวดู “อายุน้อยลง” โดยบริษัทความงามชั้นนำจำนวนมาก เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามที่มุ่งเน้นการสื่อสารเรื่อง Pro-aging หรือการเสริมสร้างผิวที่ดูดีตามวัยในระยะยาว และลดการเคลมเรื่องการ “ลดริ้วรอยแห่งวัย” ซึ่งสะท้อนการปรับทิศทางของทั้งอุตสาหกรรม
สำหรับประเทศไทย ที่แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่อุตสาหกรรมความงามยังเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะตลาดความงามที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยข้อมูลจาก Grand View Research ระบุว่าตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านความงาม (Aesthetic Devices) ในไทยมีมูลค่าถึง 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 582 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2576
หมดยุคสวยเป๊ะ แพทย์เผย Undetectable Aesthetics สวยเงียบ-ผิวสุขภาพดี กำลังมา
“พฤติกรรมและแนวคิดของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด คนเริ่มเตรียมหาข้อมูลมามากขึ้น เรื่องที่มาปรึกษาแพทย์ส่วนใหญ่คือการหาวิธีที่ทำให้ผิวแข็งแรงและดูดีไปนาน ๆ ซึ่งวงการเรียกทิศทางนี้ว่า Undetectable Aesthetics คือความสวยในแบบที่ดูดีขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรมาบ้าง หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า ‘สวยแบบไม่ตะโกน’ เน้นการดูแลแบบ Personalized ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคน ยุคนี้คือยุคของ Quiet Beauty แบบไม่ต้องอธิบาย ให้คนรอบตัวมองเห็นว่าคุณดูดีขึ้น แต่บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไร นั่นคือความแม่นยำในการดูแลผิวที่เราพูดถึง ดังนั้น นอกจากเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัยแล้ว สิ่งที่คลินิกความงามยุคใหม่ต้องใส่ใจมาก ๆ คือ การออกแบบแผนการดูแลผิวที่ตอบโจทย์ และที่สำคัญคือความโปร่งใส ความจริงใจในการดูแล โดยกล้าที่จะบอกคนไข้ว่าอะไรยังไม่จำเป็น และอะไรดีต่อผิวในระยะยาว" แพทย์หญิงปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์ อธิบาย
เปิดหัตถการและทรีตเมนต์ที่ยังได้ไปต่อในยุค Skin Longevity
ในยุคที่ผู้บริโภคทำการบ้านอย่างหนักก่อนที่จะลงทุนกับการทำหัตถการและทรีตเมนต์ดูแลผิว ยังมี 3 โปรแกรมที่ยังได้รับความนิยมและได้ไปต่อในโลกที่คนให้ความสำคัญกับงานผิวที่ดูดีในระยะยาว
- โบท็อกซ์ โดยในปัจจุบันไม่ได้มุ่งแค่การลดริ้วรอยแต่เป็นการปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของใบหน้า ด้วยเทคนิคการฉีดแบบละเอียดและใช้ปริมาณพอดี
- Ultherapy เทคโนโลยี Focused Ultrasound ที่ลงลึกถึงชั้น SMAS ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและยกกระชับผิวอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยผลลัพธ์จะค่อย ๆ ชัดขึ้นใน 2–3 เดือน
- ทรีตเมนต์ฟื้นฟูผิว ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Skin Booster, Biostimulator และการทำเลเซอร์ ที่ช่วยเรื่องผิวเรียบเนียน กระจ่างใส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการงานผิวโกลว์แบบสุขภาพดี
สกินเซอร์ริตี้ คลินิก (Skinserity Clinic) ความงามที่เริ่มจากความเข้าใจ
สกินเซอร์ริตี้ คลินิก เป็นคลินิกเวชศาสตร์ความงาม ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 26 ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Skin. Sincere. Service. โดยเน้นการออกแบบแผนดูแลผิวเฉพาะบุคคลที่คำนึงถึงคุณภาพผิวในระยะยาว "ความงามในยุคนี้ไม่ใช่การโกงอายุ แต่คือการลงทุนกับผิวที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ความจริงใจ และการดูแลอย่างเข้าใจของแพทย์" แพทย์หญิงปรางค์ปรา กล่าวทิ้งท้าย
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