บ้านอิสสระ บางนา ผนึก EURO Creations ยกระดับนิยามการอยู่อาศัยลักชัวรี่ ด้วยบ้านแต่งครบทั้งหลังจาก “CASA NATUZZI ITALIA”

ชาญอิสสระ ผู้นำด้าน Ultra Luxury Residence จับมือ EURO Creations ยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยเหนือระดับที่ “บ้านอิสสระ บางนา” ด้วยการตกแต่งทั้งหลังด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Natuzzi Italia แบรนด์ไอคอนิกระดับโลกจากอิตาลี หนึ่งเดียวในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร สะท้อนนิยาม Luxury Living ที่ผสานสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ EURO Creations พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้าน Luxury Lifestyle & Wellness Living Solutions ในการร่วมถ่ายทอดนิยามของการอยู่อาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ ผ่านการผสานจุดเด่นของทั้งสองแบรนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยชาญอิสสระนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ พร้อมงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่พิถีพิถันในทุกมิติ ขณะที่ EURO Creations นำความเชี่ยวชาญด้านการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะ Natuzzi Italia แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไอคอนิกจากอิตาลี มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น สะท้อนความงดงามของการใช้ชีวิตที่ผสานระหว่างความหรูหรา ความสะดวกสบาย และเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ได้อย่างไร้รอยต่อ ภายในโครงการบ้านอิสสระ บางนา
“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสมผสานวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย โดยการเนรมิตบ้านเดี่ยว 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 750 ตารางเมตร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ Natuzzi Italia และของแต่งบ้าน ทั้งหลังรวมมูลค่ากว่า 17.5 ล้านบาท โดยแบรนด์ Natuzzi Italia เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากอิตาลี มี DNA สำคัญทั้งในเรื่อง Passion, Craftsmanship, Authenticity, Comfort และ Well-being ซึ่งสะท้อนรสนิยมผู้ที่หลงใหลในงานอิตาเลียนดีไซน์ ให้ความรู้สึกถึงสไตล์ Modern Minimalist และเข้ากับสถาปัตย์ที่ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) และนอกจากนี้ยังมีบ้านตัวอย่างอีก 1 หลัง ที่ได้คัดสรรเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลกจากเครือ EURO Creations อาทิ Molteni & C, Rolf Benz และ Calligaris มาตกแต่งและเติมเต็มมุมต่างๆภายในบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสถึงบรรยากาศของ การอยู่อาศัยจริงที่สะท้อนถึงความหรูหรา ความอบอุ่น และความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์แบบ” นายดิฐวัฒน์กล่าว
ด้าน เควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Euro Creations เราเชี่ยวชาญในด้าน Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตผ่านแบรนด์ระดับโลก โดยเฉพาะแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนที่โดดเด่นด้านงานดีไซน์งานฝีมือ และคุณภาพระดับเวิลด์ Natuzzi Italia ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ แต่เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับ Comfort & Well-being ถ่ายทอดผ่านงานออกแบบที่มอบทั้งความสบาย ความอบอุ่น และความรู้สึกผ่อนคลายในทุกมิติของการอยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับคาแรกเตอร์ของบ้านอิสสระ บางนา ที่ให้ความสำคัญกับทั้งดีไซน์ ความสง่างาม และการใช้ชีวิตของครอบครัว
สำหรับแนวคิดการออกแบบภายใน ทีม Euro Creations ได้คัดเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถันให้สอดรับกับมิติของพื้นที่ แสงธรรมชาติ และโทนวัสดุของบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผสานความหรูหราและความผ่อนคลายไว้ได้อย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Embrace Comfortness” ที่สะท้อนการโอบรับความสบายในทุกมิติของการใช้ชีวิต พร้อมถ่ายทอดรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่ โดยเฟอร์นิเจอร์ ทุกชิ้นได้รับการออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมคุณภาพสูง คำนึงถึงทั้งความงดงาม การใช้งานจริง และการดูแลรักษาในระยะยาว หนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ไฮไลท์สำคัญของการตกแต่งภายใน ได้แก่ Mirai Sofa Set ที่โดดเด่นด้วยเส้นสายร่วมสมัยและความนุ่มสบาย ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับพื้นที่พักผ่อน, Re-vive Armchair ไอคอนิกอาร์มแชร์ของ Natuzzi Italia ที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับ และ Sophy Sectional Sofa ที่สะท้อนความเรียบหรูผ่านดีไซน์โมเดิร์น พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตร่วมสมัยได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังได้รับการเติมเต็มด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Molteni&C, Rolf Benz, Calligaris และ Christopher Guy เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติอย่างแท้จริง
สำหรับโครงการบ้านอิสสระ บางนา (Baan Issara Bangna) เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.8 บนพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ ให้ความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนเพียง 43 หลังพื้นที่ดินเริ่มต้น 100-238 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 380-800 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม อาทิ คลับเฮาส์ ฟิตเนส Amphitheater สระว่ายน้ำระบบเกลือ ระบบไฟฟ้าใต้ดินและ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รอบโครงการเติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งการอยู่อาศัย พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “หนึ่งเดียวในไทย บ้านหรูพร้อมอยู่ + เฟอร์นิเจอร์ Natuzzi Italia ทั้งหลัง ราคาโปรโมชั่น 120 ล้านบาท จากราคาปกติ 152 ล้านบาท”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดเข้าเยี่ยมชมโครงการผ่านตัวแทนขายไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย (Knight Frank Thailand) โทร. 080-565-2888 Line OA: https://lin.ee/ii37qO2 (@baanissarabangna)