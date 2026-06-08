เมกาบางนา ชวนมาอร่อยนุ่มหนึบกับแคมเปญ “MEGA CHEWY MOCHI”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาเติมความอร่อยนุ่มหนึบ เคี้ยวเพลิน ในแคมเปญ “MEGA CHEWY MOCHI” ที่คัดสรรเมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก 12 ร้านดัง ได้แก่ BEARHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, KYO ROLL EN, MOLTO, MOS BURGER, OLINO CREPE & TEA, THE VOLCANO, TP TEA, TWIN MADE, YENLY YOURS และ น้ำเต้าหู้ปูปลา มาเอาใจสายหวาน สายคาเฟ่ให้ได้สัมผัสความอร่อยหลากสไตล์ที่โดดเด่นด้วย “โมจิ” และรสสัมผัสแบบ CHEWY ทั้งนุ่ม ละมุน หนึบหนับ ชวนฟิน โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรี! กับเมนูที่ร่วมรายการตามคะแนนที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ชวนอร่อยเติมความฟินกับเมนูโมจิหลากสไตล์ ทั้งเมนูโมจิรสผลไม้ เครื่องดื่มท็อปปิ้งโมจิ ชานมรสละมุน ของหวานสไตล์ญี่ปุ่น ไปจนถึงไอศกรีมและคุกกี้เนื้อหนึบ โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่
BEARHOUSE เติมความสดชื่นด้วย MOCHI TO THE MOON เครื่องดื่มรสละมุนที่มาพร้อมความอร่อยเคี้ยวเพลินในสไตล์แบร์เฮาส์ มูลค่า 139 บาท ใช้เพียง 55 คะแนน แลกรับฟรี!
FUKU MATCHA ชวนลิ้มลอง นมสดเผือกโมจิ เมนูนมสดหอมละมุน ผสานรสเผือกนุ่ม ๆ เข้ากับสัมผัสโมจิเคี้ยวหนึบได้อย่างลงตัว มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
GAGA เติมความฟินแบบเข้มข้นกับ MOCHI TARO THAI MILK TEA STICKY RICE PEARL SIZE M ชาไทยรสกลมกล่อมผสานความหอมมันของโมจิเผือก พร้อมไข่มุกข้าวเหนียวที่ช่วยเพิ่มความสนุกทุกคำ มูลค่า 125 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
KYO ROLL EN ชวนอร่อยกับ KINAKO WARABI MOCHI เมนูของหวานสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อนุ่มหนึบ คลุกผงคินาโกะหอมละมุน ให้รสชาติหวานพอดีและเพลิดเพลินทุกคำ มูลค่า 105 บาท ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO เติมความสุขสดชื่นด้วย ICE-CREAM CARAMEL PRETZEL 4 OZ. WITH MELLOW MOCHI ไอศกรีมรสคาราเมลเพรทเซลที่เพิ่มความพิเศษด้วยโมจิเนื้อนุ่มหนึบ อร่อยลงตัวทั้งหวาน มัน และเคี้ยวเพลิน มูลค่า 145 บาท ใช้เพียง 60 คะแนน แลกรับฟรี!
MOS BURGER ชวนฟินกับ CHEEZY MOCHI POP ของว่างพอดีคำที่มาพร้อมความหอมมันของชีสและสัมผัสโมจินุ่มหนึบ อร่อยเพลิน มูลค่า 49 บาท ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
OLINO CREPE & TEA ชวนสัมผัสความเข้มข้นละมุนกับ HOLY PURE COCOA MILK TEA CHOCMOUSSE เครื่องดื่มโกโก้ชานมที่มาพร้อมช็อกมูสเนื้อเนียน ให้รสชาติหอมหวานเข้มข้นและสดชื่นในแก้วเดียว มูลค่า 109 บาท ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
THE VOLCANO ชวนอร่อยทั้ง 2 รสชาติไปกับ SOFT STONE KYOTO MATCHA AND SOFT STONE STRAWBERRY CHEESE CAKE เมนูขนมเนื้อนุ่มละมุน 2 ความอร่อย ทั้งผสานความหอมของมัทฉะเกียวโต และรสหวานอมเปรี้ยวของสตรอว์เบอร์รีชีสเค้ก รวมมูลค่า 58 บาท ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
TP TEA เติมความละมุนแบบชานมไต้หวันกับ MOCHI MILK TEA ชานมหอมกลมกล่อมที่เพิ่มความพิเศษด้วยโมจิเคี้ยวหนึบ ให้ความอร่อยเพลินตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย มูลค่า 125 บาท ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
TWIN MADE ชวนลอง DUBAI CHEWY COOKIE คุกกี้ดูไบเนื้อหนึบที่โดดเด่นด้วยรสชาติหอมหวานเข้มข้นและเท็กซ์เจอร์ CHEWY น่าลิ้มลอง มูลค่า 85 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
YENLY YOURS เติมความสดชื่นด้วย MANGO MOCHI เมนูโมจิมะม่วงหอมหวานนุ่มหนึบ ให้ความหวานสดชื่นฟินได้ในทุกคำ มูลค่า 39 บาท ใช้เพียง 15 คะแนน แลกรับฟรี!
น้ำเต้าหู้ปูปลา ชวนลอง น้ำเต้าหู้เกล็ดหิมะวาราบิโมจิ เมนูน้ำเต้าหู้เนื้อละมุน เสริมความพิเศษด้วยวาราบิโมจิเคี้ยวเพลิน มูลค่า 89 บาท ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนา ขอเชิญสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด มาร่วมเติมความอร่อยแบบนุ่มหนึบและฟินกับเมนูโมจิหลากสไตล์ ไปกับแคมเปญ “MEGA CHEWY MOCHI” ที่รวบรวมเมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้สมาชิกใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา