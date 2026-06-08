“นฤมิตไพรด์” สะบัดธงไพรด์สีรุ้งขนาดใหญ่ยาวกว่า 500 เมตรเฉลิมฉลอง Pride Month

ยานแม่ลงจอดพร้อมให้มองจนต้องเหลียวหลัง ไปกับความแซ่บ ซ่า ซี๊ด เผ็ดพริกยกสวน และสีสันฉ่ำๆ เกินต้านของชาว LGBTQIAN+ ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลอง Pride Month ปี 2026 ที่สุดปัง! สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกปี
ปีนี้บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด จับมือกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชน ปักหมุด! ฉลองเดือนไพรด์กันแบบม่วนจอยกับงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ภายใต้แนวคิด “Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) เนรมิตถนนสีลม ย่านเศรษฐกิจกลางกรุงฯ ต่อเนื่องมาถนนพระราม 4 ถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน(สนามกีฬาแห่งชาติ) ตลอดระยะทาง 3.8 กิโลเมตร เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม ความหลากหลาย เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสันติภาพ ที่จึ้งสุดๆ
โดยปิดถนนเดินพาเหรดอย่างสร้างสรรค์และสง่างามทั้งสิ้น 6 ขบวนหลัก 6 สี 6 มิติของโลกที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันภายใต้ 3 หัวใจหลัก PEACE-PEOPLE-PRIDE : สันติภาพ ผู้คน และความภาคภูมิใจ และขบวนย่อยอีกกว่า 200 ขบวนยิ่งใหญ่ตระการตา ที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาร่วมแสดงพลัง LGBTQIAN+ สร้างสีสันให้เบ่งบานในงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ปีที่ 5 นี้พร้อมธงไพรด์สีรุ้งขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 500 เมตร ที่ปูทอดยาวตลอดแนวถนนสีลม จากแยกนรารมย์(คลองช่องนนทรี) ผ่านเส้นทางสำคัญๆ ที่เป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน(สนามกีฬาแห่งชาติ) เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งประวัติศาสตร์ของโลกแบบสมศักดิ์ศรีมาตรฐาน WorldPride
ปีนี้พิเศษกว่าทุกๆ ปี เพราะจุดปล่อยขบวนมี 6 จุดใหญ่ในย่านเศรษฐกิจ พร้อมไฮไลต์แต่ละจุดสุดตระการตา
- เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกนรารมย์(คลองช่องนนทรี) จุดปล่อยขบวนที่ 1 สีเขียว “PATCH of HARMONY” ขบวนแห่งสมดุล ปล่อยขบวนเวลา 16.00 น.
- ซอยธนิยะ(บนถนนสีลม) จุดปล่อยขบวนที่ 2 สีฟ้า “PATCH of UNITY” ขบวนแห่งสันติและการอยู่ร่วมกัน ปล่อยขบวนเวลา 16.20 น.
- บริเวณหน้าประตูคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (ถนนอังรีดูนังต์) จุดปล่อยขบวนที่ 3 สีม่วง “PATCH of IDENTITY” ขบวนแห่งตัวตน ปล่อยขบวนเวลา 16.20 น.
- บริเวณหน้าประตูคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (ถนนอังรีดูนังต์) จุดปล่อยขบวนที่ 4 สีแดง “PATCH of LOVE” ขบวนแห่งความรัก ปล่อยขบวนเวลา 16.00 น.
- บริเวณหน้าสยามพารากอน (ถนนพระราม 1) จุดปล่อยขบวนที่ 5 สีเหลือง “PATCH of SPIRIT” ขบวนแห่งศิลปะและศรัทธา ปล่อยขบวนเวลา 17.00 น.
- บริเวณหน้าลิโด้ คอนเน็คท์ (ถนนพระราม 1) จุดปล่อยขบวนที่ 6 สีส้ม “PATCH of DIGNITY” ขบวนแห่งศักดิ์ศรี ปล่อยขบวน เวลา 17.00 น.
และที่สุดของขบวนพาเหรดปีนี้ คือ ขบวน Road to Bangkok WorldPride 2030 ที่เริ่มปล่อยขบวนเวลา 18.00 น. ในสนามกีฬาเทพหัสดิน ตรงบริเวณหัวมุมสนาม พร้อมเคลื่อนตัวเดินเข้าสู่กลางสนามกีฬาเทพหัสดินอย่างยิ่งใหญ่และอลังการด้วย ขบวน Pride City Network ทั่วประเทศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทูตนฤมิต และศิลปินดารา พร้อมด้วยธง Road to Bangkok WorldPride ขนาดใหญ่ความยาวกว่า 20 เมตร ที่สะกดทุกสายตาคนทั้งสนาม และสายตาชาวโลก
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ คุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และคุณนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มาร่วมเดินขบวนพาเหรดไปพร้อมๆ กับชาว LGBTQIAN+
ที่ปีนี้คาดว่าจะมีคนมาร่วมเดินขบวนพาเหรดทะลุกว่า 500,000 คน ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน รวมถึงศิลปินดารามากมาย อาทิ เก่ง ธชย ,ป๊ายปาย โอริโอ้ ,Influencer ,กลุ่ม DRAG ICON ,DRAG QUEEN ตัวแม่ตัวมัมอย่าง Gawdland(ก็อตแลนด์) แชมป์รายการระดับโลกอย่าง “RuPaul’s Drag Race UK vs The World” ซีซัน 3 ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น
วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” กล่าวถึงการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) ในครั้งนี้ว่า "การก้าวเดินร่วมกันบนเส้นทางกว่า 3.8 กิโลเมตร จากถนนสีลมสู่สนามกีฬาแห่งชาติในวันนี้ คือ ปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ 'Bangkok Gay Festival' ในปี 1998 ที่กลุ่มคนเล็กๆ ได้ออกมาส่งเสียงท่ามกลางสังคมที่ยังไม่ยอมรับและไร้ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง จนกระทั่ง 'นฤมิตไพรด์' ได้กลับมาปักหมุด! ยืนหยัดจัดงานอีกครั้งบนถนนสีลมในปี 2022 และขับเคลื่อนต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 5 บนถนนสีลมในปีนี้อีกครั้ง เส้นทางสายนี้คือครู ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และออกแบบการต่อสู้ร่วมกัน ทั้งความผิดพลาด ความสมหวัง ขวากหนาม รอยยิ้ม และหยาดน้ำตา พวกเราผ่านมาหมดแล้ว มาถึงวันนี้ เสียงที่เคยโดดเดี่ยวได้กลายเป็นพลังแกร่งกล้าที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกต่อไป ถนนสายนี้คือข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างหยาดเหงื่อของเหล่านักกิจกรรมผู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”
กล่าวต่อว่า “บนเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ เราได้ร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีและความพร้อมของเมืองผ่านการปรากฏตัวของธง 'Road to WorldPride 2030' ที่นำทัพโดยเครือข่าย Pride City Network ยิ่งไปกว่านั้น หัวใจของเฟมินิสต์ที่โอบรับความหลากหลายในงานนี้ ยังถูกสะท้อนอย่างทรงพลังผ่านวัฒนธรรมรากหญ้าและศิลปะการแสดงของประชาชน อย่างหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ และประถมบันเทิงศิลป์ ที่มาร่วมทลายกรอบเดิมๆ และส่งเสียงเคียงข้างไปกับพวกเรา ในฐานะคนทำงานเรารู้สึกถ่อมตนอย่างยิ่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางกันมาไกลได้ขนาดนี้ และเราภาคภูมิใจที่จะบอกว่า...จากก้าวแรกในปี 1998 สู่อนาคตในปี 2030 พวกเราจะยังคงก้าวเดินร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมที่โอบรับสิทธิและความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม"
ความสำเร็จของ “Bangkok Pride Parade” ในเทศกาล “Bangkok Pride Festival” ในทุกๆ ปี เกิดจากพลังของ LGBTQIAN+ พลังของชุมชน การสนับสนุนความหลากหลายทางเพศจากทุกภาคส่วนล้วนๆ ที่ถือว่า “ประเทศไทย” บรรลุเป้าหมาย เป็นหมุดหมายของ “ชาวสีรุ้ง” จากทั่วทุกมุมโลก และ“กรุงเทพมหานคร” เป็นศูนย์กลางหรือมหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมระดับโลกในอนาคต ดูจากตัวเลขผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี จากปีแรก 2022 ที่มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด 20,000 คน ปี 2023 มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน ปี 2024 มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดกว่า 250,000 คน ปี 2025 มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดทะลุ 350,000 คน และเป้าหมายปี 2026 นี้มีผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดแตะกว่า 500,000 คนแน่นอน
จะว่าไป ก็เป็นการประกาศว่า ณ วันนี้ “กรุงเทพมหานคร” ประเทศไทย พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก เป็น Pride Destination และพร้อมเป็นเจ้าภาพ WorldPride จัดงาน Bangkok WorldPride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี
เวลาของความสนุกเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. เมื่อเสียงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตที่มาร่วมบรรเลงดนตรีดังกึกก้อง ทุกขบวนพร้อมสร้างความหฤหรรษ์บันเทิงกันอย่างสุดเหวี่ยง ทำถึง ทำจึ้ง! ทุกขบวน ตั้งแต่ขบวนสีเขียว (PATCH OF HARMONY) ขบวนแห่งสมดุล ที่เริ่มโหมโรงตั้งแต่แยกนรารมย์(คลองช่องนนทรี) ณ จุดสตาร์ทที่ 1 ก่อนเคลื่อนตัวออก พร้อมกับ “ธงไพรด์” สีรุ้งขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 500 เมตรที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และธงผ้าไทย ผ้าขาวม้าความยาวกว่า 88 หลา จากกระทรวงวัฒนธรรม ที่พร้อมโบกสะบัด และปูทอดยาวมาตั้งแต่เริ่มต้นขบวนตลอดแนวถนนสีลม พร้อมให้เหล่า LGBTQIAN+ ที่เนรมิตลุคสุดปัง แปลงโฉมมาพร้อมแบบสวยฉ่ำตั้งแต่หัวจรดเท้า ได้มาร่วมเดินสับๆ เคียงข้างธงไพรด์สีรุ้ง ที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไปด้วยกันตลอดเส้นทางอย่างภาคภูมิใจ
โดยขบวนนี้สะท้อนความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์และคุณภาพของโลกเดินไปด้วยกันได้ ให้ความสำคัญกับสุขภาพกาย ใจ สิ่งแวดล้อม และเมืองที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิต เพราะโลกที่ดีต้องเริ่มจากความสมดุลของทุกระบบ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ สุขภาพกายและใจที่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ สุขภาพจิตและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเมืองที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คือเสียงที่บอกว่า “โลกจะมีสันติภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้คนมีความสมดุลและหล่อเลี้ยงกันด้วยการดูแลซึ่งกันและกัน” นำขบวนโดย รถแห่ของหมอลำ “ประถม บันเทิงศิลป์” ที่ขนกันมาเต็มวง เรียกน้ำจิ้มยั่วๆ ก่อนขึ้นแสดงโชว์ที่เวที ใหญ่ Pride Stage กลางสนามกีฬาเทพหัสดิน(สนามกีฬาแห่งชาติ) และ MBK เป็นต้น
ตามด้วยขบวนที่ 2 “PATCH of UNITY” ขบวนแห่งสันติและการอยู่ร่วมกัน สีประจำขบวน คือ สีฟ้า ที่ตั้งขบวนรอ ณ ซอยธนิยะ บนถนนสีลม และมีพิธีตัดริบบิ้นสีรุ้ง เปิดเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวสีรุ้งเบาๆ โดยคุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร และเครือข่ายผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ(SWING) ,คอมมูนิตี้ DRAG โดย Stranger Bar Drag Community ก่อนเคลื่อนตัวเข้าต่อท้ายขบวนสีเขียวที่แยกศาลาแดง
ขบวนนี้สะท้อนถึงสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในระดับโลก เป็นเสียงของผู้คนที่เชื่อว่าความสงบเริ่มต้นจากการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน นักเคลื่อนไหว ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ทุกเสียงล้วนสะท้อนความหวังให้โลกเดินไปสู่ความปลอดภัย ความยุติธรรม และการไม่เบียดเบียนกัน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การลดความรุนแรงและการยุติสงคราม สิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของประชาชน การอยู่ร่วมกันด้วยหลักมนุษยธรรม และสังคมที่ทุกคนมีที่ยืนอย่างเท่าเทียม
พร้อมประกาศว่า “สันติภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกชีวิตบนโลกใบเดียวกัน”
ขบวนที่ 3 “PATCH of IDENTITY” ขบวนแห่งตัวตน สีประจำขบวน คือ สีม่วง ที่ตั้งขบวนรอ ณ บริเวณหน้าประตูคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ บนถนนอังรีดูนังต์ ก่อนเคลื่อนตัวตามขบวนสีแดง มุ่งหน้าสู่แยกเฉลิมเผ่า โดยขบวนนี้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ยืนในแบบที่เป็น ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพ อัตลักษณ์ หรือวิถีชีวิต พร้อมยืนยันว่าการมองเห็นและยอมรับตัวตนของผู้คนคือรากฐานของความเท่าเทียม และโลกจะก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีสิทธิ์เป็นตัวเองอย่างปลอดภัย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรับรองอัตลักษณ์ การเข้าถึงบริการสุขภาพแบบยืนยันเพศ การลดอคติและความรุนแรงบนฐานอัตลักษณ์ และการสร้างสังคมที่ยอมรับตัวตนที่หลากหลาย
ขบวนนี้คือเสียงที่บอกว่า “ศักดิ์ศรีของมนุษย์เริ่มต้นจากสิทธิในการเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์” นำขบวนโดย Miss LGBT Thailand ,มูลนิธิเอ็มพลัส(MPLUS) ,กลุ่มศิลปินค่าย Wonders ,พรรครวมไทยสร้างชาติ และอีกหลายๆ ขบวนที่แต่ละองค์กร แต่ละหน่วยงาน แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน จัดเต็มความอลังการแบบไม่มีใครยอมใคร
ขบวนที่ 4 “PATCH of LOVE” ขบวนแห่งความรัก สีประจำขบวน คือ สีแดง ที่ตั้งขบวนรอ ณ บริเวณหน้าประตูคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ บนถนนอังรีดูนังต์ ก่อนเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่แยกเฉลิมเผ่าไปบรรจบกับขบวนต่างๆ ที่ถนนพระราม 1 เพื่อมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ) ขบวนนี้เฉลิมฉลองความรักทุกรูปแบบ คู่รักทุกเพศ ครอบครัวที่เราเลือก ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความยินยอม และความรักที่ออกดอกในหลากหลายความหมาย ขบวนนี้จะเน้นว่าความรักไม่ควรมีเพศหรือกรอบใดมากำหนดคุณค่า โดยมีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ สมรสเท่าเทียมและสิทธิของครอบครัวทุกเพศ, ครอบครัวที่เราเลือก (Chosen Family), ความสัมพันธ์ที่หลากหลายและเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับความรักทุกแบบ
ขบวนนี้ประกาศว่า “ความรักคือสิ่งที่โอบกอดโลกและทำให้เรายังเชื่อในความเป็นมนุษย์ร่วมกัน” นำขบวนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) , กรุงเทพมหานคร(กทม.) ,คู่รักจากสมรสเท่าเทียม ,มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ(for-sogi) ,พรรคเพื่อไทย และป๊ายปาย โอริโอ้
ขบวนที่ 5 “PATCH of SPIRIT” ขบวนแห่งศิลปะและศรัทธา สีประจำขบวน คือ สีเหลือง ที่ตั้งขบวนรอ ณ บริเวณหน้าสยามพารากอน บนถนนพระราม 1 และพร้อมเคลื่อนตัวเข้าสู่ถนนพระราม 1 มุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ) ขบวนนี้เปิดพื้นที่ให้เสียงของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ ผู้ศรัทธา และวัฒนธรรมหลากหลายได้มาพบกันอย่างงดงามและเคารพซึ่งกันและกัน เพราะศิลปะและความเชื่อนั้นไม่แบ่งแยก และล้วนเป็นสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันอย่างลึกซึ้ง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ เสรีภาพทางศิลปะและการแสดงออก, การอยู่ร่วมกันของศาสนาและความเชื่อหลายแบบ, ศิลปะเพื่อการเยียวยาและสื่อสารทางสังคม และพื้นที่วัฒนธรรมที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
ขบวนนี้คือเสียงที่บอกว่า “ศิลปะและศรัทธาคือพลังที่ทำให้โลกหลากหลาย งดงาม และเชื่อมโยงกัน” และจุดนี้ถือเป็นศูนย์รวมพลังของกลุ่มหญิงรักหญิง (Sapphic & Girls Love Community) ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสะท้อนตัวตนในสังคม รายล้อมด้วยขบวนศิลปะ Drag Queen และกลุ่มเครือข่ายความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมสมัย นำขบวนโดยคุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” ,ทีม Drag Bangkok , Intersex Asia และสยามพิวรรธน์
ขบวนที่ 6 “PATCH of DIGNITY” ขบวนแห่งศักดิ์ศรี สีประจำขบวน คือ สีส้ม ขบวนสุดท้ายที่ตั้งริ้วขบวนรอ ณ หน้าลิโด้ คอนเน็คท์ บนถนนพระราม 1 ก่อนเคลื่อนตัวเข้าปิดท้ายมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ) ขบวนแห่งศักดิ์ศรีนี้สะท้อนคุณค่าของผู้คนที่ทำงานทุกสาขาอาชีพ ผู้ที่ทำให้สังคมและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป ขบวนนี้ยืนยันว่าอาชีพหรือสถานะแบบใด ก็ไม่ควรลดทอนความเป็นมนุษย์ของใคร และทุกคนควรเข้าถึงสิทธิคุ้มครองและสวัสดิการอย่างเท่าเทียม โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงานที่ครอบคลุมทุกอาชีพ, สิทธิผู้พิการ, การคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศอย่างปลอดภัย, การเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และสภาพการทำงานที่เคารพศักดิ์ศรีของทุกคน
คือคำยืนยันว่า “งานทุกงานมีคุณค่า ทุกอาชีพมีคุณค่า และมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีเสมอ” นำขบวนโดย สถานทูตต่างๆ ,กระทรวงวัฒนธรรม,กองประกวด Miss & Mister Deaf Thailand and Miss Queen & Mister Deaf LGBTQ Thailand และพรรคประชาชน ซึ่งก็จัดเต็มกันสุดพลัง! ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม และพร็อพ แบบไม่ยอมแพ้ขบวนไหนๆ โบกสะบัดธงไพรด์กันสุดฤทธิ์
ขบวนพาเหรดทุกสีจัดเต็มชนิดที่ทุกคนต่างเนรมิตและครีเอทกันมาแบบสุดปัง! อลังการ เพื่อการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ โดยมี 6 ทูตนฤมิต ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือตัวแทนพลังแห่งความหลากหลายของงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) เพื่อสื่อสาร และเป็นกระบอกเสียงของชาวสีรุ้ง ร่วมเดินเฉิดฉายอยู่ด้วยทุกขบวน การกลับมาสู่ถนนสีลมในปีนี้ ไม่ใช่แค่การเดินขบวน แต่คือการร้อยเรียงผู้คนหลากหลายให้เชื่อมโยงกันอีกครั้งบนโลกใบเดียวกัน และคือการประกาศต่อโลกว่า...พลังของผู้คนคือหัวใจที่เยียวยาโลกใบนี้ได้จริงๆ
ยังไม่รวมขบวนรถตกแต่งสุดอลังฯ ของขบวนสีทอง (PATCH OF GLOBAL PRIDE) จากเอ็มดิสทริค (EM DISTRICT) ย่านสุขุมวิท พันธมิตรที่เคลื่อนตัวมาบรรจบกันบริเวณด้านหน้าสยามพารากอน แยกเฉลิมเผ่า มุ่งหน้าสู่หมุดหมายเดียวกันที่สนามกีฬาเทพหัสดิน สมศักดิ์ศรีมาตรฐาน WorldPride
แต่ไฮไลต์สุดปัง! อยู่ที่ช่วงเวลา 17.30 น. ในสนามกีฬาเทพหัสดิน กับ "พิธีปูผืนธงสีรุ้งขนาดยักษ์ใจกลางสนาม" ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดเทศกาล “Bangkok Pride Festival 2026” อย่างเป็นทางการในเวลา 18.00 น. กับริ้วขบวนเฉลิมฉลอง "Road to Bangkok WorldPride 2030" อย่างสมเกียรติ นำโดยขบวนคัลเลอร์การ์ดจากมหาวิทยาลัย ตามด้วยริ้วขบวนธงของเครือข่ายผู้จัดงานไพรด์ (Pride City Network) กว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศไทย และขบวนศิลปิน ดารา นักแสดง รวมถึงศิลปิน Drag ตามด้วยการเคลื่อนขบวนของคณะผู้บริหาร คณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดยคณะผู้บริหาร “นฤมิตไพรด์” ผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival” คุณวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร และทูตนฤมิต ปิดท้ายด้วยขบวนธง Road to Bangkok WorldPride ขนาดใหญ่ความยาวกว่า 20 เมตร จากกลุ่มเยาวชน และขบวนธง Bangkok Pride โดยอาสาสมัครที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของบางกอกไพรด์ในทุกๆ ปี ก่อนขึ้นรวมพลัง LGBTQIAN+ บนเวที Pride Stage กลางสนามกีฬาเทพหัสดิน (สนามกีฬาแห่งชาติ) อย่างยิ่งใหญ่สะกดทุกสายตาทั้งคนไทย และชาวโลก พร้อมได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มาร่วมกล่าวถ้อยแถลงไปพร้อมๆ กับชุมชนผู้มีความหลากหลาย ถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในการไป Bidding WorldPride เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก Bangkok WorldPride ปี 2030 ที่ทำให้ทึ่ง! และอึ้ง! กันทั้งสนาม
สิ้นสุดขบวน แต่ความสนุกสนานม่วนจอยยังไม่จบ รันต่อที่กิจกรรมบนเวทีเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศหรือ Pride Stage กลางสนามกีฬาเทพหัสดิน(สนามกีฬาแห่งชาติ) ที่เต็มอิ่มด้วยสีสันมหกรรมความบันเทิงผ่านคณะหมอลำอันดับหนึ่งของเมืองไทย "ระเบียบวาทะศิลป์” ที่จับมือกันมากับ “ประถมบันเทิงศิลป์" ขนกันมาเต็มวงแบบจัดเต็มไม่มีแผ่ว! มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมโชว์อลังการให้ทุกคนม่วนจอย ปล่อยพลัง วาดลวดลายออกสเต็บแด๊นซ์กันสุดฤทธิ์ เพื่อเฉลิมฉลองเดือนไพรด์(Pride Month) นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดตระการตาจาก DRAG BANGKOK ,Tiffany's Show Pattaya พร้อมด้วยศิลปินชื่อดังขวัญใจ LGBTQIAN+ มากมายจนถึงเวลา 22.00 น.
ความเริ่ด ความปัง ความอลังการ สำหรับการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ ได้แสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพที่น่าค้นหา ผ่านการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) เป็นอีกหนึ่งพลังที่แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง พร้อมส่งต่อการจัดงานไพรด์ทั่วประเทศไทยให้กระหึ่ม! ในปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้พุ่งกระฉูด!
โดยความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ “นฤมิตไพรด์” ที่เป็นผู้จัดงาน พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ Road to Bangkok WorldPride ในปี 2030 เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถเฉลิมฉลองความไพรด์ได้ตลอดทั้งปี