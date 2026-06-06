คอลเลคชั่นรักษ์โลก SIRIVANNAVARI Recrafted ฉลองวันมหาสมุทรโลก

ในโลกที่หมุนเร็วไม่แพ้กระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนไปทุกฤดูกาล วงการแฟชั่นยังคงหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่องค์ดีไซเนอร์ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘Earth First’ โดยเชื่อว่าธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจและก่อกำเนิดสิ่งใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ได้เสมออันนำมาสู่การออกคอลเลคชั่นรักษ์โลกที่มีชื่อว่า SIRIVANNAVARI ReCrafted เปิดตัวในวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็นวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรอันเป็นแหล่งก่อเกิดสิ่งมีชีวิต
SIRIVANNAVARI ReCrafted ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับความรักที่มีต่อหมาสมุทร นำเสนอ fashion statement ที่พิเศษด้วยการสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล ประกอบด้วย ReCrafted T-Shirt เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์จากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล 100% เพิ่มความเก๋ด้วยลายพริ้นต์จากงานภาพพิมพ์แกะไม้อันพลิ้วไหวในโทนสีน้ำเงินเข้ม ผลงานฝีพระหัตถ์ขององค์ดีไซเนอร์ที่นำมาทำเทคนิคดิจิตัลพริ้นต์ลงบนเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดมาจากคอลเลคชั่นซัมเมอร์ มี 3 ลวดลายให้เลือกคือม้าน้ำ แมงกะพรุนและเปลือกหอย นอกจากนี้ สำหรับสาวแฟชั่นนิสต้า ห้ามพลาดกับต่างหู ReCrafted Love for Ocean Earrings รูปเปลือกหอยในโทนสีฟ้าอันเกิดจากขั้นตอนการนำขวดน้ำพลาสติกมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนกลายเป็นแฟชั่นไอเท็มเสริมลุคให้โดดเด่นพร้อมกับแอตติจูด สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษ ลิมิเต็ด เอดิชั่น เพียง 20 คู่ พร้อมหมายเลขเอดิชั่นเฉพาะแบบอาร์ตพีซ ส่วนใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษ เราขอแนะนำ Recrafted Love for Ocean Keychain พวงกุญแจรูปม้าน้ำจากขวดน้ำและฝาขวดพลาสติกโทนสีสดใส ตกแต่งด้วยชิ้นตัวอักษร SIRIVANNAVARI ไอเท็มอินเทรนด์ที่ทุกคนต้องมีติดกระเป๋าและส่งต่อความหมายดีๆ ให้กับโลกของเราอีกด้วย
ร่วมเฉลิมฉลอง World Ocean Day และช้อปไอเท็ม ลิมิเต็ด เอดิชั่นในจำนวนจำกัดจาก SIRIVANNAVARI ReCrafted ที่แฟล็กชิพสโตร์ ชั้น 1 สยามพารากอน โดยรายได้จากการจำหน่ายคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้จะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
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