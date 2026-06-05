เทรนด์กระเป๋าคลัตช์ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เก๋ ไม่ยุ่งยาก

แม้ว่าจะมีเทรนด์ระดับสูงมากมายที่น่าตื่นเต้น จากรันเวย์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2026 แต่คุณอาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงสไตล์ที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าถือในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักออกแบบทั่วทั้ง 4 เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกเห็นพ้องต้องกันว่า กระเป๋าคลัตช์ที่เคยเป็นกระเป๋าซึ่งออกแบบมาเพื่องานแต่งงาน งานพรมแดง และงานราตรีสโมสรโดยเฉพาะ ได้ค่อยๆ พัฒนาไปสู่รูปทรงและขนาดที่กว้างไกลกว่าชุดราตรี
ที่จริงแล้ว กระเป๋าคลัตช์ที่เก๋ไก๋ที่สุดในขณะนี้ ได้รับการออกแบบมาให้ดูดีทั้งกับชุดราตรีและรองเท้าส้นสูง เช่นเดียวกับกางเกงยีนส์และรองเท้าส้นแบน ที่ไม่ว่าจะใส่ไปไหน หรือทำอะไรในชีวิตประจำวันนก็ดูเก๋ไก๋ โดดเด่นมีสไตล์
ในคอลเลกชันต่างๆ นั้น มีทั้งกระเป๋าคลัตช์ลายปลาไหลทรงยาวที่ Proenza Schouler นำมาแมตช์กับชุดกระโปรงสูทที่ดูหรูหรา กระเป๋าคลัตช์ทรงกรอบแนวนอนที่ Coach ขายหมดเกลี้ยงทันทีหลังจัดแสดง และกระเป๋าคลัตช์ทรงใหญ่ที่นางแบบของ Celine ถือไว้ในอ้อมแขน
โดยรวมแล้วกระเป๋าคลัตช์กำลังกลายเป็นกระเป๋าถือสไตล์ใหม่ ที่ได้รับความนิยมในการบ่งบอกถึงความสง่างาม ทั้งกลางวันและกลางคืน และมีหลายสไตล์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ รวมถึง กระเป๋าคลัตช์ Peggy ของ The Row และกระเป๋า Lauren 1979 ของ Bottega Veneta, Celine, Khaite จากคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2026 ก็กำลังพาเราเข้าสู่ยุคของกระเป๋าคลัตช์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดูว่ากระเป๋าแบบนี้ปรากฏบนรันเวย์ที่ไหนบ้าง และเลือกซื้อสไตล์เด่นๆ ได้ที่นี่