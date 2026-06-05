ทิสโซต์อวดเสน่ห์ “Gentleman” นิยามความเท่เหนือกาลเวลา

ทิสโซต์ (Tissot) อวดโฉมเรือนเวลาคอลเลกชัน เจนเทิลแมน (Gentleman) ขนาดใหม่ 38 มม. ถ่ายทอดนิยามของสุภาพบุรุษยุคใหม่ ที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือความมั่นใจที่มาพร้อมความสุขุม ความยืดหยุ่น และการเป็นตัวของตัวเอง ผ่านดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยรายละเอียดอย่างมีชั้นเชิง สร้างความประทับใจได้ทุกครั้งที่สวมใส่
คอลเลกชันนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติ C07.611 หรือ Powermatic 80 สำรองพลังงานนานถึง 80 ชม. พร้อมสปริงบาลานซ์นิวาครอง เพิ่มความทนทานต่อสนามแม่เหล็ก แรงกระแทก และความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม ทั้งยังผสานความเที่ยงตรง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือไว้ได้อย่างลงตัว มีให้เลือก 4 รุ่น ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 38 มม. จับคู่กับกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงโดม ทนการขีดข่วนในระดับสูง ฝาหลังโปร่งใสเผยให้เห็นกลไกภายใน หน้าปัดมีทั้งสีเงิน สีดำ สีน้ำเงินเข้ม และสีเขียวเข้ม ถ่ายทอดผ่านพื้นผิวลวดลายทรงพีระมิด ผสานกับผิวหน้าปัดแบบซันเรย์ เสริมด้วยขีดบอกเวลาเหลี่ยมและเข็มนาฬิกาทรงกริชที่ให้ลุคเฉียบคม พร้อมเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®
มาพร้อมสายนาฬิกาสแตนเลสสตีลแบบสามแถวที่มีข้อกลางขัดเงา และระบบปลดสายแบบรวดเร็ว ทั้งยังใช้งานร่วมกับสายนาฬิกาขนาด 18 มม. จาก Tissot Accessorization ไม่ว่าจะเป็น สายหนัง สายสแตนเลสสตีลถักลายตาข่ายแบบ Milanese หรือวัสดุอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย