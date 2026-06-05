ทายาทตระกูลดังสำเร็จการศึกษา ครอบครัวปลาบปลื้มยินดี

ช่วงนี้เป็นฤดูกาลปิดเทอมการศึกษาของหลายๆ สถาบัน โดยเฉพาะ ในฝั่งอินเตอร์และต่างประเทศ เราจึงได้เห็นภาพการแสดงความยินดีจากบรรดาครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูงของเหล่าทายาทที่จบการศึกษาในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นไฮสกูล หรือระดับมหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สร้างความชื่นมื่นและเป็นเกียรติประวัติให้แก่วงศ์ตระกูล จนเรียกได้ว่ามีภาพเฉลิมฉลองการเรียนจบแบบจัดเต็มชุดครุยกันเต็มโซเชียลมีเดีย
เริ่มจากสาวน้อยมากความสามารถ ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัว “เบลล่า-กุญช์จารี จีระแพทย์” ลูกสาวคนเดียวของ “หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์” กับสามี “โบ๊ท-จามร จีระแพทย์” ที่จบการศึกษาระดับไฮสคูลจาก ISB หรือ International School Bangkok (ISB) ซึ่งเธอเป็นนักเรียนดีเด่นที่ได้รับรางวัลทั้งเรียนดีและกิจกรรมเด่นมาโดยตลอด
เพื่อนร่วมชั้นปีศิษย์สถาบัน ISB ที่จบการศึกษาระดับไฮสกูลเช่นเดียวกันมีอีกหลายคน ทั้งทายาทคนสวยแห่งตระกูลมหากิจศิริ อย่าง “อิสรีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” ลูกสาวคนโตของ “ตุ๊ก-ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” กับ “ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ”
หรืออีกหนึ่งสาวคือ “นภา-ภาพร พรประภา” ทายาทคนเก่งของ 2 ตระกูลใหญ่ของไทย ทั้งพรประภาและไกรฤกษ์ ที่ทั้งพ่อแม่พี่ป้าน้าอาต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ด้านสาวน้อยคนนี้ “แอล-บุณฑรีก์ พรธิติ” ก็คว้ารางวัลเรียนดีมาครอง เธอเป็นลูกสาวของ “บุ๋ม-บุณฑริกา ปุณณกันต์ พรธิติ” เป็นหลานสาวของ “บี พุทธิพงษ์” และ “บรู๊ค ดนุพร” สร้างความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวรวมไปถึงป้าสะใภ้คนสวย “นุสบา ปุณณกันต์”
ส่วน “บ้านเลวิจันทร์” แห่งแปซิฟิกา ที่นำเข้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ทั้ง “โอภาส และ โศภนา” ก็ยกโขยงกันไปแสดงความยินดีให้กับลูกสาวคนสวย “แคทลิน” ที่จบการ flintridge preparatory school สถาบันการศึกษาระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของแอลเอ แถมกำลังเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่สถาบันอันดับท็อปของโลก อย่าง ฮาร์วาร์ด
มาถึง "แอปเปิ้ล-กุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล” ก็ยิ้มแก้มปริที่ลูกสาวหน้าหวาน “เมเปิ้ล ธาริกา” จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย UCL ที่อังกฤษ
สำหรับสองสาวสวยอดีตสาวเดบูตองต์ร่วมปีกัน อย่าง “ภีม-ชญานิศ สมภพรุ่งโรจน์” ทายาทสาวแห่งโตโยต้า เค. มอเตอร์ส ที่จบจาก UCL เช่นเดียวกับสาวเมเปิ้ล ก็ได้รับกำลังใจจากทั้งครอบครัว ที่บินตรงไปร่วมแสดงความยินดี
ส่วน “เกรส-เบญญาภัสส์ สุขวิรัชตานนท์” ทายาทธุรกิจเหมืองแร่ ก็คว้าปริญญาโทด้าน Hospitality and Luxury Brand Management ที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาครอง