แฟชั่นสุดชิคของทายาทแฝด เจ้าหญิง-เจ้าชายแห่งราชวงศ์โมนาโก

เรียกได้ว่ารับสายเลือดโมเดลโดยกำเนิดจากพระมารดา สำหรับ ทายาทฝาแฝดผู้โด่งดังของราชวงศ์ยุโรป คือ เจ้าชายฌัก และ เจ้าหญิงกาเบรียลลา วัย 12 ชันษา เชื้อพระวงศ์เจนฯ ใหม่แห่งราชวงศ์โมนาโก พระโอรสและพระธิดาใน เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก และ เจ้าหญิงชาร์ลีน ที่ต้องบอกว่าโดดเด่นแบบแสงสปอร์ตไลท์ส่องทุกการออกงานพิธี
ด้วยรูปลักษณ์อันโดดเด่นประหนึ่งตุ๊กตาแฝดชาย-หญิง ที่มาในผมบลอนด์ ผมเข้ม กับดวงตาสีฟ้าสวย แถมด้วยการแต่งกายที่เข้าธีมกัน เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นตามคุณแม่ที่เป็นอดีตนักกีฬาและนางแบบ จึงมีครบทั้งหน้าสวย และหุ่นสมส่วน แข็งแรง
ยิ่งล่าสุดทางราชวงศ์โมนาโกเริ่มให้ทั้ง 2 พระองค์ออกสังคมบ่อยครั้ง และแต่ละครั้งต้องบอกว่ามาพร้อมสไตล์การแต่งกายที่เรียบหรูดูดี ทำเอาหลายคนตามหาว่าทรงสวมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์ใด ไม่ว่าจะเป็นชุดลำลองภายใน หรือโค้ทตัวสวย ที่ไม่ทิ้งลวดลายความมีคลาส ที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณย่า อย่าง เจ้าหญิงเกรซ ที่แม้จะสิ้นพระชนม์ไปหลายสิบปีแล้ว แต่ภาพลักษณ์และภาพจำที่เป็นตำนานความคลาสสิกอมตะไม่มีวันลืมเลือน