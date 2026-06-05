นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชินี “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สยามพารากอน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ วันนี้-7 มิ.ย. 69 เวลา 10.00-22.00 น. เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล
พิธีเปิดงานมี อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เป็นประธาน ณ บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามพารากอน โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ บจก.สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ และชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร่วมให้การต้อนรับ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชทาน 8 แบบ จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แฟชั่นโชว์ และการสาธิตงานหัตถกรรมที่หาชมได้ยาก อย่าง การปักไหมดิ้นเงินดิ้นทอง การทอผ้าลายขิด การสานย่านลิเภา และการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับ