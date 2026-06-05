ศิวาพร สัมมุตถี ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายจัดซื้อออมนิชาแนล บจก.เพาเวอร์บาย เปิดตัวแคมเปญ “เพาเวอร์บาย แชมป์เปี้ยน ดีล” ต้อนรับบอลโลก เปิดตัวเทคโนโลยีทีวีสุดล้ำ โดยมี ทวีศักดิ์ คงชะนะ กก.ผจก.ฝ่ายขาย บจก.ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), พูนศักดิ์ ภาณุวงศ์เจริญ ผอ.ฝ่ายขาย แผนกสินค้าภาพและเสียง บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, เฉลิมชัย รัตนเอม ผอ.ธุรกิจ บจก.ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ร่วมงาน ณ เพาเวอร์บาย เซ็นทรัลเวิลด์
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จันทรา พงศ์ศรี กก.ผจก.บจก.ฟู้ดสตาร์, ดิลก ธัญญาเวชกิจ รอง กก.ผจก.บจก.ฟู้ดสตาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย ผ่านแนวคิด “The Universe of FoodStar-จักรวาลฟู้ดสตาร์” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 พร้อมยกขบวนสินค้าทั้ง “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู ร่วมงานเพื่อโชว์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครือ FoodStar ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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คริสปี้ ครีม ต้อนรับ Pride Month ผ่านคอลเลกชัน “Krispy Kreme Pride Doughnut" โดนัทสอดไส้ราสเบอร์รีครีม เคลือบไวท์ช็อกโกแลต ตกแต่งสีสันสดใสของธงสีรุ้ง 5-30 มิ.ย.นี้ ส่วน "ซินนาบอน" (Cinnabon) นำเสนอเมนู Mini Pride Bon มินิบอนสอดไส้ช็อกโกแลต ท็อปด้วยครีมชีสฟรอสติ้งสีม่วง และสปริงเคิลหลากสี และเครื่องดื่ม Pride Latte ลาเต้เย็นตกแต่งด้วยสปริงเคิลสีสันสดใส วันนี้-30 มิ.ย.นี้