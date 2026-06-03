เบ็คกี้ รีเบคก้า ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี "ไบโอแอคทีฟพลัส"

BioActive+ (ไบโอแอคทีฟพลัส) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม สร้างปรากฏการณ์ความครั้งใหญ่ในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองสุดอลังการ “BioActive+ City: Where Better Living Begins” ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ประกาศความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามรูปแบบ Drop & Drink พร้อมยกระดับแบรนด์สู่การเป็นไอคอนแห่ง “Wellness Lifestyle” เต็มรูปแบบ มุ่งผสานนวัตกรรมสุขภาพ การดูแลตัวเองแบบองค์รวม และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา BioActive+ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงกระแสตอบรับอย่างล้นหลามด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านกล่อง และยอดซื้อซ้ำกว่า 51% จากการขับเคลื่อนเทรนด์สุขภาพด้วยกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง ภายใต้แนวคิด “Live Lively” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงง่าย โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการคว้าตัวเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์คนรักสุขภาพยุคใหม่ นำโดย 2 พรีเซนเตอร์ตัวแม่ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง และ 1 หนุ่มฮอต มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ มาร่วมเสริมทัพสร้างสีสันให้แบรนด์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เมย์-ดร.วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้งบริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด กล่าวถึงความภูมิใจในความสำเร็จว่า “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา BioActive+ ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมของคนไทยให้หันมาเลือกแบรนด์ที่เน้นคุณภาพและนวัตกรรมระดับโลกเป็นหลัก การครบรอบ 1 ปีในประเทศไทยครั้งนี้ จึงเป็นการประกาศจุดยืนสำคัญว่าเราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Wellness Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพในยุคนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนคอมมูนิตี้และคุณภาพชีวิตโดยรวม เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนค่ะ”
ไฮไลต์ของงานนี้คือการเปิดตัว 3 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Innovative Nutrition ที่มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ได้แก่
1. TRIBIOTIC 28 (ไตรไบโอติก ทเวนตี้เอ็ก) – “Gut-life balance”
“ชีวิตสนุก ลำไส้สบาย” กับ Beyond Probiotic ทั้ง 28 สายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมในกลุ่ม gut microbiome care ที่สร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ช่วงปล่อยทีเซอร์ “What’s 28?” ภายใต้แนวคิด “เติม + เสริม + เลี้ยง” ด้วยการเติม 22 Probiotics เลี้ยง 5 Prebiotics เสริม 1 Postbiotic และ 5 Prebiotics รวมทั้งสิ้น 28 สายพันธุ์ไว้ในสูตรเดียว ออกแบบมาเพื่อดูแลสมดุลลำไส้และระบบทางเดินอาหารอย่างครอบคลุม ตอบโจทย์คนเมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบและพักผ่อนน้อย
2. TRIBIOTIC PRO (ไตรไบโอติก โปร) – “Gutgevity”
“ลำไส้ดี แอคทีฟ x 3” นวัตกรรมด้าน การดูแลลำไส้และระบบย่อยอาหารระดับพรีเมียม (Gut wellness) ที่ดูแลสมดุลลำไส้และภูมิคุ้มกันทั้ง 3 Functions ทั้งด้านระบบขับถ่าย สมดุลภายใน และการเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งใน health trend สำคัญของโลกยุคใหม่ โดย BioActive+ ต้องการผลักดันแนวคิด “สุขภาพเริ่มต้นจากภายใน” ให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้เป็นโรคลำไส้แปรปวน (IBS) และระบบขับถ่าย
3. Juvecol (จูวีคอล) - “Good Joint, Better Choice”
นวัตกรรมสูตรแก้ไขเรื่องกระดูกและข้อต่อที่ใช้ Purified Proteoglycan จากประเทศญี่ปุ่น ที่ BioActive+ นำมาต่อยอดในฐานะ advanced wellness innovation เพื่อการดูแลกระดูกและข้อต่อ สำหรับผู้ที่มี active lifestyle ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย รวมถึงผู้ที่เริ่มมีปัญหาด้านข้อต่อและการเคลื่อนไหว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการนำนวัตกรรมสุขภาพระดับโลกเข้าสู่ตลาดประเทศไทย
ภายในงานเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็น “BioActive+ City” เมืองแห่งอนาคตของคนรักสุขภาพ ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ การดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย และการเข้าสังคมเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟสุดล้ำ “BioActive+ Station” ต่อด้วยห้อง Immersive Room ที่พาแขกผู้ร่วมงานย้อนชมความสำเร็จและทีเซอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับโซน “BioActive+ Supermarket” และ “BioActive+ Lab Café” คาเฟ่สุดเก๋ที่เสิร์ฟเมนูสุขภาพแบบองค์รวม
นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้แนะนำ BIVE+ Club” Beyond Wellness Community คอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ที่รวบรวมคนรัก Wellness, Beauty และ Sport เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Move, Connect and Live Lively” ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ city run, wellness workshop และ recovery experience เพื่อให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในทุกๆ วัน
งานเฉลิมฉลองปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนพาเหรดและการแสดงสุดมีชีวิตชีวา การเปิดตัวเหล่าพรีเซนเตอร์และศิลปินชื่อดังบนพรมแดงสุดอลังการ อาทิ น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์, พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์, ลุค อิชิคาว่า ออม-สมฤทัย สางชัยภูมิ, ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ, รัก-สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ และ เอวา-ปวรวรรณ วีระภุชงค์ พร้อมการแสดงโชว์พลุและโดรนตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะท้อนภาพอนาคตของการดูแลสุขภาพในแบบ BioActive+ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ