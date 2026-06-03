แฟชั่นชุดชั้นใน “วิเวียน” ลูกอีลอน มัสก์ รับ Pride Month ฤดูกาลของ LGBTQ+

เปิดประเดิมเดือนมิถุนายน เดือนแห่ง Pride Month ช่วงเวลาของเหล่า LGBTQ+ ที่ได้ออกมาโลดแล่น แสดงพลังกัน ด้วยแฟชั่นสุดเก๋จาก “วิเวียน วิลสัน” นางแบบดาวรุ่ง ลูกสาวข้ามเพศของ “อีลอน มัสก์” ที่อวดหุ่นบางๆ ในชุดชั้นในสุดเก๋จากแคมเปญของ Savage x Fenty แบรนด์ชุดชั้นในของดีว่าตัวแม่ “ริฮานน่า”
สาวข้ามเพศที่กำลังสร้างชื่อในแวดวงแฟชั่นคนนี้ เป็นลูกของอีลอน มัสก์ ที่เขาทอดทิ้งไม่เหลียวแล โดยวิเวียนประกาศตัวว่าเป็น ทรานส์ มาตั้งแต่ช่วงปี 2020 ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบช่วงปีที่แล้ว และได้เข้าร่วมงานสำคัญอย่างแฟชั่นวีกมาแล้ว
มาคราวนี้วิเวียนได้เป็นดาวเด่นของแคมเปญนี้ ที่มีนายแบบ นางแบบอีกหลายราย อย่าง Laith Ashley หรือ Ifeoma Bosah และ Santi ที่ช่วยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ และสีผิว ตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่โดดเด่นในการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลาย
ชุดชั้นในถูกพริ้นต์ลวดลาย คำที่แสดงถึงการ empowerment อย่าง Proud Queer Love Gay ฯลฯ เติมความโดดเด่นด้วยเฉดสีรุ้ง แถมด้วยสายห้อยคริสตัลเติมความฟรุ้งฟริ้งให้เข้ากับแคมเปญ โดยวิเวียนได้ร่วมงานกับแบรนด์นี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปี รวมไปถึงแคมเปญวาเลนไทน์ และดูท่าว่ากำลังเป็นลูกรักคนใหม่ของแบรนด์นี้เป็นแน่