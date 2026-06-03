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2 เซเลบร่วมงานกอล์ฟที่เกาหลี ฉลองความสง่างามแบบคลาสสิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอมษิกา โชติวิจิตร
ปัจจุบันกอล์ฟกลายเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ล่าสุด 2 เซเลบริตีสาว ปรางค์-อภินรา ศรีกาญจนา และ จินนี่-เอมษิกา โชติวิจิตร ได้ร่วมเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะแขกคนพิเศษจากแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟ “แฟร์ไลเออร์” ประเทศไทย (FairLiar) เพื่อเข้าร่วมงาน MK GOLF × FairLiar Global Charity Golf Open 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Lady on Field ที่รวมผู้หญิงทรงอิทธิพลจากหลากหลายประเทศ ณ Seongmunan Country Club สนามกอล์ฟระดับพรีเมียมของเกาหลีใต้

อภินรา ศรีกาญจนา
แฟร์ไลเออร์ เป็นแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟระดับลักชัวรีจากเกาหลีใต้ ที่ยกระดับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟของผู้หญิง ให้เต็มไปด้วยความสนุก ความมั่นใจ และความสง่างาม ผ่านดีไซน์ที่ผสานความคลาสสิกของกีฬากอล์ฟ เข้ากับความร่วมสมัยของผู้หญิงยุคใหม่ จนกลายเป็นแบรนด์ที่ช่วยปรับภาพจำของชุดกอล์ฟแบบเดิม และได้การยอมรับในฐานะแบรนด์ที่สะท้อนรสนิยม และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงสายกอล์ฟทั่วเอเชีย

งานนี้นำโดย ลักษิกา กรรณสูตร และ วรินธร กวินธร ผู้บริหาร แฟร์ไลเออร์ ประเทศไทย พร้อม 2 เซเลบสาวชาวไทยที่ได้เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ ต่างเผยถึงความประทับใจและเคล็ดลับการเลือกชุดกอล์ฟในสไตล์ของตนเอง โดยงานนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่าง FairLiar และ MK GOLF สื่อกอล์ฟชั้นนำของเกาหลีใต้ เพื่อฉลองให้กับผู้หญิงที่ก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกบทบาทของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้หญิงเก่งจากหลากหลายวงการ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมออกรอบกอล์ฟ 18 หลุม ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมเพื่อการกุศล ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ Seoul National University Boramae Medical Center เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสังคมต่อไป

ลักษิกา กรรณสูตร และวรินธร กวินธร

วรินธร กวินธร, ลักษิกา กรรณสูตร, จีน่า ยุน, อภินรา ศรีกาญจนา และเอมษิกา โชติวิจิตร







เอมษิกา โชติวิจิตร
อภินรา ศรีกาญจนา
ลักษิกา กรรณสูตร และวรินธร กวินธร
วรินธร กวินธร, ลักษิกา กรรณสูตร, จีน่า ยุน, อภินรา ศรีกาญจนา และเอมษิกา โชติวิจิตร
2 เซเลบร่วมงานกอล์ฟที่เกาหลี ฉลองความสง่างามแบบคลาสสิก
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