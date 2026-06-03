2 เซเลบร่วมงานกอล์ฟที่เกาหลี ฉลองความสง่างามแบบคลาสสิก

ปัจจุบันกอล์ฟกลายเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ล่าสุด 2 เซเลบริตีสาว ปรางค์-อภินรา ศรีกาญจนา และ จินนี่-เอมษิกา โชติวิจิตร ได้ร่วมเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะแขกคนพิเศษจากแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟ “แฟร์ไลเออร์” ประเทศไทย (FairLiar) เพื่อเข้าร่วมงาน MK GOLF × FairLiar Global Charity Golf Open 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Lady on Field ที่รวมผู้หญิงทรงอิทธิพลจากหลากหลายประเทศ ณ Seongmunan Country Club สนามกอล์ฟระดับพรีเมียมของเกาหลีใต้
แฟร์ไลเออร์ เป็นแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟระดับลักชัวรีจากเกาหลีใต้ ที่ยกระดับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟของผู้หญิง ให้เต็มไปด้วยความสนุก ความมั่นใจ และความสง่างาม ผ่านดีไซน์ที่ผสานความคลาสสิกของกีฬากอล์ฟ เข้ากับความร่วมสมัยของผู้หญิงยุคใหม่ จนกลายเป็นแบรนด์ที่ช่วยปรับภาพจำของชุดกอล์ฟแบบเดิม และได้การยอมรับในฐานะแบรนด์ที่สะท้อนรสนิยม และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงสายกอล์ฟทั่วเอเชีย
งานนี้นำโดย ลักษิกา กรรณสูตร และ วรินธร กวินธร ผู้บริหาร แฟร์ไลเออร์ ประเทศไทย พร้อม 2 เซเลบสาวชาวไทยที่ได้เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ ต่างเผยถึงความประทับใจและเคล็ดลับการเลือกชุดกอล์ฟในสไตล์ของตนเอง โดยงานนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่าง FairLiar และ MK GOLF สื่อกอล์ฟชั้นนำของเกาหลีใต้ เพื่อฉลองให้กับผู้หญิงที่ก้าวเดินอย่างมั่นใจในทุกบทบาทของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้หญิงเก่งจากหลากหลายวงการ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมออกรอบกอล์ฟ 18 หลุม ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมเพื่อการกุศล ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ Seoul National University Boramae Medical Center เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสังคมต่อไป