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ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซาร่า (Zara) ตอกย้ำการขยายการเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ปักหมุดใจกลางย่านธุรกิจการค้าของกรุงเทพฯ ณ เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมคอนเซ็ปต์การออกแบบร้านใหม่ของแบรนด์ในระดับสากลครอบคลุมถึง 2 ชั้น โดยนำเสนอคอลเลกชันสำหรับผู้หญิงและผู้ชายหลากหลาย รวมถึงโซนสำหรับน้ำหอม รองเท้าและกระเป๋าโดยเฉพาะ


สาขานี้เป็นจุดหมายแห่งใหม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งที่ผสานแฟชั่น สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันโดยได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อแบบ Omnichannel เชื่อมโยงระหว่างร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์ ผ่านเว็บไซต์ zara.com และแอปพลิเคชัน Zara ช่วยให้ตรวจสอบสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และรับสินค้าออนไลน์ภายใน 2 ชั่วโมง พร้อมบริการจุดรับคืนสินค้าแบบมีผู้ช่วยบริการ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการคืนสินค้า หรือพื้นที่ชำระเงินแบบมีผู้ช่วยบริการในทุกโซน โดยติดตั้งเครื่องชำระเงินที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย

ภายในร้านยังมีจุดรับคืนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับรีไซเคิล เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน ทั้งยังมีจุดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า ผ่านความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอีกด้วย

















ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?
ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?
ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?
ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?
ซาร่า เซ็นทรัล พาร์ค ชวนชอปออนไลน์ คอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทย!?
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