สังคมจับจ้อง น้องซีรีน พลางกูร ลูกท่านทูตไทย ประจำฝรั่งเศส

เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยได้สร้างชื่อกึกก้องไปทั่วโลก กับงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีงานเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์ “ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté: Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” มี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
งานนี้ไม่เพียงแต่สังคมจะจับจ้องไปที่บุคคลสำคัญๆ ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งแล้ว อีกมุมหนึ่งที่หลายคนโฟกัสก็เห็นจะเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักที่เข้าร่วมงานในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น “น้องซีรีน พลางกูร” ลูกสาวคนเดียวของท่านทูต “นิกรเดช พลางกูร” ของไทย ประจำประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้น โดยเธอได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมกับคุณแม่ “หน่า-ภูมิจิต พลางกูร” นั่นเอง เห็นชุดและการวางตัวของน้องซีรีนแล้วน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ จนมีหลายคนเข้ามาถ่ายภาพด้วย
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Cr.Nar Poomchit