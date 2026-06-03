ปรัชญาความงดงามจาก “ไช จื้อซง” หวนสู่ความสงบภายใน

สยามพารากอน ร่วมกับ Linda Gallery จัดนิทรรศการ “Spring Light” โดยศิลปินจีนระดับนานาชาติ “ไช จื้อซง” (Cai Zhisong) วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 69 ณ ฮอลล์ ออฟ มิลเลอร์ ชั้น M สยามพารากอน ชมผลงานประติมากรรมกว่า 50 ชิ้น จากผลงานชุดสำคัญสองชุด ที่ถ่ายทอดแนวคิดของศิลปินผู้ทำงานกับวัสดุ รูปทรง และปรัชญาตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
นิทรรศการ “Spring Light” นำเสนอผลงานชุด Homegarden เป็นภาพของ “บ้านภายใน” หลังย่อม ที่แทรกตัวอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ และเปิดพื้นที่ให้จิตใจและจิตวิญญาณได้หยุดพัก องค์ประกอบ อย่าง หินไท่หู (Taihu) ดอกบัว ผีเสื้อ กวาง นกยูง หรือแม้แต่เสือ ไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา แต่ผ่านการกลั่นกรองด้วยภาษาประติมากรรมอันประณีตของศิลปิน จนกลายเป็นสื่อกลางของจิตวิญญาณตะวันออก ซึ่งขยายขอบเขตออกไปจากลีลาของจิตรกรรมหมึกแบบดั้งเดิมไปสู่รูปทรงแบบสามมิติ
ส่วนผลงานชุด Rose ว่าด้วยเรื่องของความรัก มีดอกกุหลาบที่เป็นทั้งภาพแทนและต้นแบบเชิงสัญลักษณ์ของความรัก และความงานอันบริสุทธิ์ อยู่ในภาวะก้ำกึ่งระหว่างการเบ่งบานกับโรยรา ระหว่างสีสันและน้ำหนักของวัสดุ ผลงานในชุดนี้ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกาลเวลาที่เลยผ่าน เผยให้เห็นความอบอุ่นของบ้านและมิติของความรู้สึกอันลุ่มลึกในอีกแง่มุมหนึ่ง