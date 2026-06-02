เสน่ห์ล้ำค่าของ “ชุดไทยดุสิต” ความงามร่วมสมัยสุดหรูคู่เมืองไทย

“ชุดไทยดุสิต” หนึ่งใน 8 ชุดไทยพระราชนิยม ฉลองพระองค์ประจำชาติ ตามแนวคิดสร้างสรรค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อน พร้อมผลักดันให้ ‘ชุดไทย’ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในปี พ.ศ. 2569 ต่อ UNESCO
ขณะนี้ พระองค์ทรงนำราชพัสตราไทย ผ้ายกโบราณ งานหัตถศิลป์ชั้นสูง และงานออกแบบร่วมสมัยของนักออกแบบไทยกว่า 200 รายการ ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté: Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs ไปจนถึงวันที่ 1 พ.ย. 69 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความงดงามล้ำค่าของผ้าไทยบนเวทีแฟชั่นระดับสากล และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนและสืบสานซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก
“ชุดไทยดุสิต” ตั้งชื่อตามชื่อพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นเสื้อแขนกุด คอกลมกว้างหรือคอปาด คล้ายเสื้อราตรีแบบตะวันตก ปักแต่งลายไทยด้วยเลื่อม ลูกปัด หรือมุก ทั้งตัว ผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทอง ตัดเย็บแบบจับจีบหน้านาง มีชายพก ยาวถึงข้อเท้า ตัวเสื้อและผ้านุ่งมักเย็บติดกัน เพื่อให้เข้ารูปสวยงาม เหมาะสำหรับงานกลางคืน อย่าง กาล่าดินเนอร์ งานค็อกเทล งานสังคมระดับสูง หรืองานฉลองมงคลสมรสในช่วงค่ำ
ด้วยการออกแบบและงานปักที่หรูหราร่วมสมัย ทำให้กลายเป็นแฟชั่นชั้นสูง เหมาะสำหรับใส่ร่วมงานในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้เข้ากับความเป็นสากล ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่นยามค่ำคืนพิเศษ ล่าสุด นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส “เดียร์น่า ฟลีโป” ได้สวมชุดไทยดุสิตสุดวิจิตร อวดสู่สายตาชาวโลก ร่วมชมนิทรรศการราชพัสตราสู่สากล ณ กรุงปารีส ตัวเสื้อปักลูกปัดคริสตัลตามตำรับไทยโบราณ ผสานงานปักชั้นสูงแบบ Lesage ของฝรั่งเศส ส่วนผ้านุ่งทำจากผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายสุริยฉาย
นอกจากนี้ ช่างฝีมือชาวไทยยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันนอกจาก “ป้อม-ธีระพันธ์ วรรณรัตน์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2562จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบชุดไทยมากมาย อย่าง ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข, สุดจิตร์ สุดจิตต์ จาก แบรนด์ ฟินาเล่ เวดดิ้งสตูดิโอ (Finale Weddingstudio) และวนัช กูตูร์ (Vanus Couture) ที่ต่างก็ออกแบบตัดเย็บชุดไทยดุสิต ได้อย่างประณีตสวยงามวิจิตรบรรจง การันตีความงดงามผ่านหุ่นสวยๆ ของเหล่าคนดัง วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอนำความงามของ “ชุดไทยดุสิต” หัตถศิลป์ที่เลอค่าของชาวไทยมาให้ชมกัน
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตฝีมือ ป้อม ธีระพันธ์
เดียร์น่า ฟลีโป
สุชาตา ช่วงศรี สวมชุดไทยดุสิตสีทองจากวนัช กูตูร์
นวลพรรณ ล่ำซำ
สุจิรา อรุณพิพัฒน์ กับชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช กับชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร กับชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
เขมนิจ จามิกรณ์ สวมชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
อแมนด้า ออบดัม สวมชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
นัท มีเรีย สวมชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ
พรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ สวมชุดจากวนัช กูตูร์
ศรันย์ภัทร์ พีเดอร์เซน สวมชุดจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ