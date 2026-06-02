“เจ้าหญิงชาลอตต์” เป็นแฟนเชลซี ไม่เชียร์ทีมเดียวกับพ่อ!?

เมื่อฤดูกาลฟุตบอลภาคพื้นยุโรปปิดฉากลง และทีม PSG จากฝรั่งเศส คว้าแชมป์ชิงถ้วยสโมสรไปครอง ก็ถึงเวลาเตรียมลุยฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในกลางเดือนนี้ ทำเอาบรรดาแฟนลูกหนังคึกคักกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงมีข่าวราชวงศ์ที่เกี่ยวกับฟุตบอลมาฝากกัน
เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าชายวิลเลียม มีภารกิจไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง และได้พูดคุยกับนักเรียนชายที่เป็นแฟนทีมเชลซีว่า “ลูกสาวผมก็ชอบทีมเชลซีเหมือนกัน”
ทำเอาหลายคนตกใจ เพราะปกติแล้วธรรมเนียมของชาวอังกฤษ ที่ฟุตบอลไม่ได้ถือเป็นเพียงกีฬาแต่นับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง การเลือกเชียร์ทีมฟุตบอลมักจะส่งต่อกันในครอบครัว ลูกเชียร์ตามพ่อ และพากันจูงมือเข้าสนามไปเชียร์ทีมโปรด
เจ้าชายวิลเลียมขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมแอสตันวิลล่า และเจ้าชายจอร์จก็เชียร์ทีมเดียวกัน เคยมีภาพพระองค์เข้าไปชมแมตช์ในสนามกับพระบิดา ส่วนเจ้าชายหลุยส์นั้นด้วยวัย 8 ชันษา เลยยังไม่ปักใจทีมใดเป็นพิเศษ มีข่าวว่าชอบมากถึง 5 ทีม
หลายฝ่ายคาดว่า เจ้าหญิงชาลอตต์อาจจะเลือกเชียร์ตามพระมารดา เพราะในอดีตเคยมีข่าวว่า เจ้าหญิงเคทชื่นชอบเชลซีเช่นกัน หรือไม่ก็เป็นเพราะความผูกพันใกล้ชิด เพราะสนามทีมเชลซีอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ไม่ไกลจากย่านพระราชวังคิงสตันที่พระองค์เติบโตมา