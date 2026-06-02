SIRIVANNAVARI รังสรรค์เนคไทและผ้าพันคอเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระปกเกล้า โดย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนักงานเลขาธิการ จัดงานเทิดพระเกียรติ “A Legacy in Bloom: Designing Royal Heritage Across Generations” เปิดตัวผ้าพันคอและเนคไท ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูงานหัตถกรรมพื้นถิ่น และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงยกระดับงานศิลปาชีพไทยให้มีคุณค่าและร่วมสมัย โดยได้รับการออกแบบโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ผ่านมุมมองขององค์ครีเอทรีฟไดเรกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยลวดลายจากแรงบันดาลใจเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
A Legacy in Bloom: Designing Royal Heritage Across Generations เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ‘สิริรำไพพรรณ พัสตราภรณ์’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม และความเสมอภาคทางเพศ ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ในโอกาส 120 ปี แห่งวันพระราชสมภพ และโอกาส 100 ปี แห่งวันสถาปนาพระบรมราชินี ทั้งยังเป็นวาระสำคัญที่ องค์การยูเนสโก (UNESCO) มีมติรับรองการประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2569-2570 และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการส่งเสริมหัตถศิลป์และผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
ถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบคือ เนคไทนักศึกษาชาย พื้นผ้าสีเขียวลาย “ดอกไอริส” สีเหลือง, เนคไทผู้บริหาร สีดำลายโลโก้สถาบันพระปกเกล้า และผ้าพันคอนักศึกษาหญิง ลายพิมพ์ภาพ ‘ต้นประดู่’ ตีกรอบด้วยสีเขียวและประดับตราสัญลักษณ์สถาบันฯ ทั้ง 4 มุม
พร้อมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวพระเกียรติคุณ การสืบสานรสนิยมความงาม และการพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยของทั้ง 3 พระองค์ โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 69 (อังคาร-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว