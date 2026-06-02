สยามพิวรรธน์ร่วมขบวนBangkok Pride Parade

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Parade ซึ่งจัดโดย นฤมิตไพรด์ หนึ่งในไฮไลต์ของงาน Bangkok Pride Festival 2026 โดยปีนี้จัดจะมีขบวนพาเหรดยาวกว่าทุกปี และกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้สร้างสรรค์ขบวนพาเหรอดเข้าร่วมภายใต้แนวคิด “The Celebration: Right to Love 2026” ซึ่งมีคณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ นำโดย มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ และพนักงานร่วมขบวน โดยมี อรรณว์ (วาดดาว) ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บจก.นฤมิตไพรด์, นิกร โสมกลาง รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย, รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมงานมากมาย บริเวณหน้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
พาเหรดครั้งนี้นำโดย วงดุริยางค์ Satit Ram Marching Band และการแสดง Color Guard จากนักแสดง CGT Colorguard Thailand ที่จะร่วมแปรขบวนไปกับวงดุริยางค์ พร้อมด้วย Drag Bangkok Pride Parade, Tiffany's Show Pattaya, เยาวชนจากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 และ MAX SQUAD Winner of the 2nd Runner-Up Award at the TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026, ทีม UNITY, G-RUKE, U-NIT GIRL, M SQUAD และ House of WLW รวมถึงโชว์พิเศษจาก ต้น ธนษิต, Universal Music, Bangkok Gay Men’s Chorus
ตลอดจนไฮไลต์สุดเซอร์ไพรส์ของ Xenon Loresca โกลบอลอินฟลูเอนเซอร์จากฟิลิปปินส์ รวมถึงนักแสดงจากซีรีส์ LOVEx3 โดย Tia51 ที่มาร่วมส่งต่อพลังแห่ง Pride และร่วมสร้างการรับรู้ เพื่อผลักดันความสำเร็จของงานสู่เวทีระดับโลก