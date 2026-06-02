เมกาบางนา ส่งดีลแรงแห่งปี “MEGA MID-YEAR SALE”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เปิดฤดูกาลช้อปกลางปีแบบคุ้มจัดเต็มกับแคมเปญ “MEGA MID-YEAR SALE” ดีลแรงแห่งปีที่รวมโปรโมชันสุดคุ้มจากร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 90% ครอบคลุมทั้งแฟชั่น กีฬา ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ของแต่งบ้าน รวมถึงร้านอาหาร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักช้อปและสายกิน ให้ทุกคนได้สนุกกับการเลือกซื้อไอเทมที่ถูกใจ เติมเต็มมื้ออร่อย และใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวหรือคนพิเศษได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 69 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
พิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อรับประทานอาหารและช้อปปิ้งครบตามเงื่อนไขจากกว่า 60 แบรนด์ดังที่ร่วมรายการ
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ในหมวด DINING จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BHC CHICKEN, BINCHO, CHUNN, FUJI, HASUL, HONGMIN, JA GUEM SONG, KAGONOYA, KATSUYA, KHAO-SO-I, MANDARIN SUKI, NITTAYA KAIYANG, SAEMAEUL, SINDOSEGI, SMITH&CO., SOLSOT, SUKISHI, TENJO, TONKATSU AOKI, YOSHINOYA (จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน และจำกัดรวมสูงสุด 3,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
แลกรับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ในหมวด FASHION & SPORTS จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ADIDAS, ADLV, ANTA, ARI FOOTBALL, CARLYN, CONVERSE, COVERNAT, CROCS, DICKIES, ECCO, FAIRTEX, FIXIFOOT, F.L.O.G, FUNDAO, HAVAIANAS, JD SPORT, LULULEMON, MCM (PP GROUP), MIZUNO, MLAB, MUJI, MUVA, NAKAMOL, OANDB, OWNDAYS, PANDORA, PRONTO&CO., PULL&BEAR, RAVIPA, SALOMON, SKECHERS, SMILEY, SOS - SENSE OF STYLE, SUGAR MONDAY, TOPOLOGIE, UNDER ARMOUR, URBAN REVIVO, VANS, WACKY WILLY, ZARA (จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน และจำกัดรวมสูงสุด 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
เพิ่มความคุ้มให้ทุกการใช้จ่าย ครบทั้งร้านอาหารและร้านค้าภายในศูนย์ฯ กับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ภายใต้แคมเปญ “MEGA DEAL” ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69 ที่เมกาบางนา ได้แก่ พิเศษ 1: กิน-ช้อปครบ รับ MEGA VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป / วัน ที่ร้านอาหารและร้านค้าในศูนย์ฯ พิเศษ 2: อิ่มคุ้มยิ่งขึ้นกับ ส่วนลดทันที 50% จาก 15 ร้านอาหารแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ ได้แก่ AN COM AN CA, BINCHO, FAM TIME, HITORI SHABU, JOE WINGS, KAGONOYA, KAM’S ROAST, KUB KAO’ KUB PLA, LONG JOHN SILVER’S, SMITH & CO., SOLSOT, SUSHIRO, THONGSMITH, TONKATSU AOKI และ YONNY เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละร้าน และ พิเศษ 3: แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so goood ได้ทุกชิ้น ทั้งศูนย์การค้า เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
อัปเกรดความคุ้มค่าไปอีกขั้น เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) หรือสมาชิกใช้คะแนนเพียง 10 คะแนน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ บัตรร้องคาราโอเกะ มูลค่า 600 บาท จาก BLU-O RHYTHM & BOWL, บัตรชมภาพยนตร์จาก เมกา ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 280 บาท, บัตรเล่นโบว์ลิ่ง มูลค่า 200 บาท จาก BLU-O RHYTHM & BOWL, VOUCHER มูลค่า 100 บาท จาก IKEA, FISH&CHIPS มูลค่า 100 บาท จาก IKEA และ MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท จาก เมกาบางนา โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 1-3, 6-7, 13-14, 20-21และ 27-28 มิ.ย. 69 ณ บริเวณเมน เอนทรานซ์ (หน้าร้าน JASPAL) นอกจากนี้ สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด รับฟรี! คูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท จาก KATSU MIDORI เฉพาะที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น
พร้อมฟินขั้นสุดไปกับความนุ่มหนึบสุดคิวต์จากเมนูขนมและเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขนมโมจิ จาก 12 ร้านดัง ในแคมเปญ “MEGA CHEWY MOCHI” ได้แก่ BEARHOUSE, FUKU MATCHA, GAGA, KYO ROLL EN, MOLTO, MOS BURGER, OLINO CREPE & TEA, THE VOLCANO, TP TEA, TWIN MADE, YENLY YOURS และ น้ำเต้าหู้ปูปลา เตรียมเอาใจสายหวาน สายคาเฟ่ และขาช้อป ให้ได้สัมผัสความอร่อยหลากสไตล์ที่โดดเด่นด้วยโมจิหลากหลายไอเดีย โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับฟรีเมนูที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 69 ที่เมกาบางนาเท่านั้น
