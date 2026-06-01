โรบินสันไลฟ์สไตล์ เชื่อมทุกเจนสู่สุขภาพดี! ปักหมุดเป็น Center of Sport & Wellness ครบวงจร

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ยกระดับศูนย์การค้าฯ สู่การเป็น Center of Sport & Wellness ที่เชื่อมต่อสุขภาพ กีฬา ไลฟ์สไตล์ และชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมากขึ้น
ภายใต้เป้าหมายดังกล่าว โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งทำให้ “สุขภาพดี” เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย สนุก และเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานพลังของศูนย์การค้าฯ ในฐานะศูนย์กลางของชุมชน กับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาและสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยวาง 4 แกนสำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ “Empowering Community Health” การสร้างพลังสุขภาพดีให้ชุมชน, “Strong Partnership for Knowledge” การเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน, “The Ultimate Sport Hub” การยกระดับพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ให้เป็นฮับของกีฬาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และ “Holistic Health & Wellness Destination” การรวบรวมสินค้า บริการ และแบรนด์ชั้นนำด้านสุขภาพ ความงาม และเวลเนสไว้อย่างครบจบในที่เดียว
นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ปัจจุบัน Sport Culture ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการออกกำลังกายเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่สะท้อนทั้งตัวตน ความสนุก การรวมกลุ่มของคอมมูนิตี้ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดังนั้น การขับเคลื่อนสู่การเป็น Center of Sport & Wellness จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตอกย้ำบทบาท Central to Life ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เชื่อมต่อสุขภาพ ดีสู่ชุมชน และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็น จุดหมายที่ ลูกค้านึกถึงเมื่อมองหาประสบการณ์ด้านกีฬา สุขภาพ ความงาม และเวลเนสที่ครบจบ ในที่เดียว”
ปลุกพลังสุขภาพดีให้ทั้งเมือง ผ่านอีเวนต์กีฬาที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
การขับเคลื่อน “Empowering Community Health” ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ เริ่มจากการทำให้สุขภาพดีเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสำหรับทุกคน ผ่านการจัดอีเวนต์กีฬาและกิจกรรมสุขภาพระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนทำงาน ครอบครัว ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการอุ่นเครื่องต้อนรับมหกรรมกีฬาฟุตบอลระดับโลก World Cup ด้วยกิจกรรมพิเศษระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 นำโดยการแข่งขัน Robinson Lifestyle 4X4 Football Youth Cup 2026 ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ในสนามภูมิภาครวม 5 สาขา ได้แก่ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา และราชพฤกษ์ พร้อมกิจกรรม Sale Arena, Football Clinic , Goal Shooting Competition และ Kids Fashion Show ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสีสันและดึงดูดสายกีฬาให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสุขภาพหลากหลายรูปแบบในแต่ละพื้นที่ อาทิ การแข่งขัน Balance Bike จักรยานขาไถสำหรับเด็ก, การประกวดเต้น Cover Dance Battle, การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “เพาะกาย” ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาอาวุโสได้แสดงศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง, การแข่งขันชกมวย The Legend Fight, กิจกรรมปั่นจักรยานรับลมชมเมืองกำแพง, การแข่งขัน Jump Around Extreme, กิจกรรม Jetts Fitness On Tour และการแข่งขันเทควันโด แชมเปี้ยนชิพ สะท้อนบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะพื้นที่กลางของชุมชนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตสุขภาพดีได้ทุกวัน ในพื้นที่ใกล้ๆ คุณ
รวมพลังพันธมิตรสุขภาพ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการเป็น Strong Partnership for Knowledge คือการใช้ศักยภาพของศูนย์การค้าฯ ในฐานะพื้นที่กลางของชุมชน เชื่อมต่อประชาชนเข้ากับองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล และพันธมิตรเอกชนชั้นนำ เพื่อให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและเกิดขึ้นได้ใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร, กิจกรรมวันมะเร็งโลก World Cancer Day x โรงพยาบาลกรุงเทพ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง รวมถึงกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ สุวรรณภูมิ และแม่สอด ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อสุขภาพดีและคุณค่าทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ยกระดับศูนย์การค้าเป็น Sport Hub รับกระแสเต้นแอโรบิก สร้างพื้นที่แอคทีฟของทุกเจเนอเรชัน
ภายใต้แนวคิด The Ultimate Sport Hub โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมอบประสบการณ์การฟิตร่างกายที่ครบและเข้าถึงง่าย โดยพัฒนา Common Playground ลานกิจกรรมกลางแจ้งให้เป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อน แต่เป็นพื้นที่แอคทีฟของชุมชนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขยับร่างกายอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่กลับมาเป็นกระแสและได้รับความนิยมในหลายพื้นที่ สร้างปรากฎการณ์แอโรบิคเฟสในทุกสาขาได้แก่ ศรีสมาน, ราชพฤกษ์, สุวรรณภูมิ, เพชรบุรี, ฉลอง และ ถลาง และยังมีแผนต่อยอดไปในทุกสาขา อาทิ ชลบุรี, ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี ด้วยรูปแบบการออกกำลังกายที่เข้าถึงง่าย ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ สามารถร่วมสนุกได้ทุกวัย และยังช่วยสร้างสีสันให้ศูนย์การค้าฯ กลายเป็นจุดนัดพบของคนรักสุขภาพในชุมชน
สำหรับกลุ่มครอบครัวและเด็ก โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเติมเต็มแนวคิด Sport & Wellness โดยเน้นไปที่การเล่น และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ที่ Sunday Playland สวนสนุกเด็กในร่มแบบพรีเมียมทันสมัย ที่ออกแบบให้เป็นสวรรค์ของเด็กๆ ในการโลดแล่นไปกับจินตนาการ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ควบคู่กับสนามเด็กเล่นทั้งอินดอร์และเอาต์ดอร์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ของแต่ละสาขา รวมถึง OTO Play Park สวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟที่ผสานโลกของการเล่นและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ผ่านมุมมองภาพ 3D ที่ช่วยให้น้องๆ หนูๆ ได้ใช้จินตนาการ รังสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ และสัมผัสประสบการณ์ความสนุกในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ และทำให้ศูนย์การค้าฯ เป็นพื้นที่ที่เด็กๆ ได้ทั้งสนุก เคลื่อนไหว และเติบโตไปพร้อมกับประสบการณ์ที่ดี
พร้อมกันนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังรวบรวมคลับฟิตเนสชั้นนำที่มีอุปกรณ์ครบครัน และรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย อาทิ Jetts Fitness, The Fitness Society, Fitness Lifestyle, Dragonfly Fitness Plus และ Asia Society Fitness เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ดูแลรูปร่าง และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องภายในศูนย์การค้าฯ เดียว ตอกย้ำบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะ Sport Hub ที่ตอบโจทย์สุขภาพ ความสนุก และไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง
ครบจบทุกการดูแลตัวเอง ปักหมุดโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็น Health & Wellness Destination ในทุกพื้นที่
เติมเต็มการเป็น Holistic Health & Wellness Destination โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้รวบรวมสินค้า บริการ และแบรนด์ชั้นนำด้านสุขภาพ ความงาม และเวลเนสไว้ภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลตัวเองได้ครบในที่เดียว ตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม การดูแลผิวพรรณ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงบริการเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองแบบองค์รวมมากขึ้น
ภายในศูนย์การค้าฯ ครบครันด้วยร้าน Beauty & Wellness ด้านความงามและสุขภาพ คลินิกผิวพรรณ ร้านขายยา คลินิกทันตกรรม ร้านทำเล็บ ร้านนวด และบริการด้านเวลเนสชั้นนำ อาทิ BEAUTRIUM, Watsons, Boots, Tops Care, Oriental Princess, Cute Press, The Face Shop, Konvy, Health Up, CHAT Make Up, The Klinique, Nitipon Clinic, Pornkasem Clinic, Infinity Medical Clinic, The Icon Medical Clinic, Uranus Clinic, Heritage Wellness Clinic, Sky Dental Clinic, Smile Mate, Pasook Dental, Hair @ Nail และ Warathip Wellness REJU รวมถึง Tops ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพทั้งไทยและนำเข้า เพื่อให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวได้อย่างครบจบในที่เดียว
