“แป้ง พลอยวารินทร์” คลอดลูกคนที่ 2 ตั้งชื่อว่า “Lily Liliana S.

มาแล้วคร่า! สมาชิกใหม่ของเซเลบสาวอินฟลูเอนเซอร์ “แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์” กับ “เหยา-ชาญเดช สัจจาไชยนนท์” ลูกสาวคนที่ 2 ซึ่งสาวแป้งตั้งชื่อให้อย่างน่ารักว่า “Lily Liliana S.” เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หนักถึง 3,440 กรัม
ชื่อของลูกสาวคนนี้มาจาก Lily of the Valley ดอกไม้ประจำเดือนเกิดของเธอ สัญลักษณ์ของความสุข ความบริสุทธิ์ ความอ่อนหวาน และการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งมีความหมายที่ดีต่อตัวเองและครอบครัว ส่วน น้องโรสลินด์ (Rosalind) ลูกสาวคนโตของสาวแป้งในวัยใกล้ 2 ขวบครึ่ง ดีใจมากที่ได้น้องสาวตัวน้อยๆ มาเป็นเพื่อนเล่น
นับแต่นี้ต่อไป สาวแป้งน่าจะเพลิดเพลินกับการจับลูกสาวทั้งสองแต่งตัว อย่างสนุกสนาน
