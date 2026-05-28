ฟาร์มสวยๆ และผลผลิตงามๆ ชีวิตในมุมธรรมชาติของเหล่าเซเลบ

ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนว้าวุ่นของไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบันนี้ ไม่น่าแปลกใจที่หลายคนพยายามค้นหาความสงบ มุ่งหน้าหาธรรมชาติ สร้างความสมดุลให้กับชีวิตที่แสนวุ่นวาย บ้างก็แอบหลบไปพักร้อนเป็นระยะๆ ที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็น ทะเล หรือภูเขา บางรายติดใจในวิถีชีวิตนั้นจนลงหลักปักฐาน ปลูกสวน ทำไร่ ตั้งฟาร์ม กันอย่างจริงจัง จนกระทั่ง มีผลผลิตผลิดอกออกผลจนกลายเป็นธุรกิจไปอีกหนึ่งแขนง
อดีตนักธุรกิจหนุ่มสังคม “แบงค์–ศรัณย์ ชัยปาณี” ที่ตอนนี้ขลุกตัวอยู่ที่เขาใหญ่ ทั้งดูแลกิจการอสังหาริมทรัพย์ มียิมมวย และที่สำคัญ มีธุรกิจ “Kinbai Organic” ฟาร์มธรรมชาติที่คุณแม่ ผศ.ดร. พัชราวลัย ชัยปาณี เป็นผู้ริเริ่มไว้ และเขาได้เข้ามาสานต่อ จัดทำบริการส่งผักสลัดสดจากฟาร์มถึงบ้าน เป็นที่รู้จักในหมู่คนที่ชอบพืชผักออร์แกนิก ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ผักเก็บสดตามออเดอร์ แพ็กอย่างพิถีพิถันและส่งตรงถึงบ้าน มีทั้งขายรายครั้งและแบบสมาชิกรายเดือน ที่ส่งผลผลิตตรงจากฟาร์มให้รับประทานได้ทุกสัปดาห์ พร้อมกันนี้ยังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผักออร์แกนิกแชร์ให้ความรู้อยู่ตลอด
ถัดมาเป็นอีกหนึ่งฟาร์มของคนดังย่านเขาใหญ่เช่นกัน สำหรับ “Wenzel Organic Farm Khao Yai” ของสาวสวยนักดนตรี “ป่าน วีทรีโอ” หรือชื่อเต็ม “กัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์” ที่พลิกฟื้นที่ดินกว่า 9 ไร่ของครอบครัว ให้กลายเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่สร้างสรรค์ผลผลิตมากมาย ให้ผู้รักสุขภาพได้เลือกซื้อ โดยเริ่มจากปลูกกินเองเพื่อสุขภาพที่ดี ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่อพยพไปอยู่ที่นั่น จนกลายมาเป็นฟาร์มเต็มรูปแบบ ส่งสินค้ามาขายที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นระบบ ได้รับรางวัลการันตี จนทุกวันนี้มีบริการร้านอาหาร และเปิดให้เยี่ยมชมฟาร์มสวยๆ กันด้วย
ข้ามไปที่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย “สงกรานต์ กระจ่างเนตร์” กับภรรยาคนสวย “แหม่ม คัทลียา” นางเอกในตำนาน ได้ก่อตั้ง "สิรินทร์ฟาร์ม" ที่เริ่มจากการอยากให้ลูกๆ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษทุกชนิดและดีต่อสุขภาพ จนขยายไปสู่ญาติมิตร คนรอบข้าง และผลิตออกสู่สังคมให้ผู้คนได้บริโภคของดีจากธรรมชาติ ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แบบครบวงจร จนตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆ มีครบทั้ง เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นมและไข่ ผัก ผลไม้ ไปจนถึงอาหารแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป อย่าง แฮม เบคอน และไส้กรอก
ปิดท้ายกันที่ “สวนทยาธร” สวนทุเรียนของครอบครัวศรีวิกรม์ ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ชื่อมาจาก “อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ” และ “ปฤณธร ศรีวิกรณ์” พี่สะใภ้คนเก่ง ภริยาของพี่ชาย-ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ รวมกัน สวนแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นคุณแม่กว่า 20 ปีมาแล้ว มีพื้นที่กว้างขวางปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง หมอนทอง ก้านยาว พวงมณี ฯลฯ ซึ่งในปีนี้ทำผลผลิตได้เกือบ 100 ตันเลยทีเดียว