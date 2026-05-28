“เทย์เลอร์ สวิฟต์” สนิทกับ “เจ้าชายวิลเลียม” ถึงขนาดที่จะเชิญร่วมงานแต่งหรือไม่?

เป็นที่รับรู้กันมาบ้างแล้วว่า “เทย์เลอร์ สวิฟต์” และ “เจ้าชายวิลเลียม” เข้ากันได้ดี แต่ถึงขนาดที่ราชวงศ์อังกฤษ จะได้รับเชิญไปงานแต่งงานของนักร้องสาวเลยหรือ? ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่ว โดยที่เจ้าชายวิลเลียมเองเป็นผู้จุดประกาย
เรื่องที่ป๊อปสตาร์วัย 36 ปี จะจัดงานแต่งงาน เมื่อไหร่-ที่ไหน-กับใคร-อย่างไรนั้น? เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงกลางปีนี้ ไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนคลับของเธอเท่านั้น สื่อแทบทุกสำนักต่างคาดเดาเกี่ยวกับแขกผู้ร่วมงาน และสถานที่ที่นักร้องสาวอาจใช้เข้าพิธีวิวาห์กับนักฟุตบอล “ทราวิส เคลซ์” ล่าสุดสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ ก็มีส่วนร่วมในการคาดเดาเกี่ยวกับรายชื่อแขกผู้มีเกียรติของเธอด้วยเช่นกัน นั่นคือ “เจ้าชายวิลเลียม”
เมื่อถูกพิธีกรรายการวิทยุ ‘Heart Breakfast’ ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำเชิญไปงานแต่งงานของเทย์เลอร์ สวิฟต์ เจ้าชายวิลเลียมทรงเลี่ยงที่จะตอบในตอนแรกว่า “ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้” จากนั้นพระองค์ก็ทรงเสริมว่า “เราหวังว่าจะได้รับคำเชิญ และเรามั่นใจว่าอาจจะมีคำเชิญอยู่ที่ไหนสักแห่ง คงต้องรอดูกัน”
เจ้าชายวิลเลียมและครอบครัวทรงเป็นแฟนตัวยงของเทย์เลอร์ สวิฟต์ โดยเฉพาะ “เจ้าหญิงชาร์ลอตต์” ที่คลั่งไคล้นักร้องคนนี้มาก เจ้าชายวิลเลียมตรัสในรายการว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 พระองค์ทรงเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ‘Eras-Tour’ กับพระธิดาและ “เจ้าชายจอร์จ” พระโอรสองค์โต
หลังจบคอนเสิร์ต ทั้งราชวงศ์และเทย์เลอร์ สวิฟต์ ต่างก็โพสต์ภาพเซลฟีร่วมกันจากหลังเวที ซึ่งดูน่ารักดี แต่โมเมนต์แบบนี้จะเพียงพอที่จะใช้เป็นบัตรผ่านเข้าสู่งานวิวาห์แห่งปีหรือไม่?