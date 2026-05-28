เครื่องประดับ Le Chœur des Pierres ขับขานจังหวะของหัวใจ

คาร์เทียร์ (Cartier) เปิดตัวคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูง Le Chœur des Pierres ผ่านการขับขานเรื่อราวของอัญมณีด้วยสีสัน รูปทรง และจังหวะแห่งการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับชื่อที่พ้องเสียงของ “Chœur” (การขับร้องประสานเสียง) และ “cœur” (หัวใจ) ถ่ายทอดโดยเหล่าแอมบาสเดอร์ อย่าง Zoe Saldaña มาพร้อมสร้อยคอและต่างหู Haryma ดีไซน์เสือโคร่ง รังสรรค์จากอิมพีเรียลโทแพซ โกเมน และเพชรโทนขาว เหลือง และส้ม, Virginie Efira สวมใส่สร้อยคอและต่างหู Panthère Kentia ไฮไลต์ด้วยแซฟไฟร์ซีลอนทรงคาโบชอง ผสานรูปทรงออร์แกนิกกับโครงสร้างเรขาคณิต, Shu Qi กับสร้อยคอ Enrubanné ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากริบบิ้น โดดเด่นด้วยความอ่อนช้อย และเพชรทรงเอมเมอรัลด์คัตสีขาวและสีเหลือง
รวมถึง Friends of the Maison อย่าง Tilda Swinton สวมสร้อยคอ Solenara มรกตสองเม็ดเด่นตรงปลายของสายอัญมณี และ Tuba Büyüküstün กับสร้อยคอและต่างหู Olorra ที่ใช้มรกตโคลัมเบีย 5 เม็ดเป็นแกนหลัก สะท้อนคู่สีเขียวน้ำเงินผ่านเทอร์ควอยซ์ ลาพิส ลาซูลี และเพชร จัดวางแบบแผ่รัศมี