โอเรียนท์เชิดชูสุนทรียภาพแห่งดวงดาว อวดนาฬิกา 4 รุ่นพิเศษ

โอเรียนสตาร์ (ORIENT STAR) เปิดตัว ‘The World's First Concept Boutique’ เอ็กซ์คลูซีฟคอนเซ็ปต์บูติคแห่งแรกของโลก ณ ชั้น 2 เกษรวิลเลจ พร้อมจัดแสดงนาฬิการุ่นพิเศษจาก M Collection เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี เชิดชูสุนทรียภาพแห่งดวงดาว และประกาศเกียรติภูมิของแบรนด์
เริ่มที่รุ่น M34 F8 Skeleton Hand Winding จาก Contemporary Collection รังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจของกลุ่มดาวเพอร์ซีอุส และฝนดาวตกเพอร์เซอิด ผ่านกลไกไขลานด้วยมือแบบสเกเลตัน ขัดแต่งพื้นผิวชิ้นส่วนด้านหน้าและหลัง ด้วยเทคนิคพิเศษเป็นลวดลายของอุกกาบาต
ส่วนรุ่น M45 F7 Small Second จาก Classic Collection ตั้งชื่อตามกลุ่มดาวไพรยาดีส หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า ‘ซูบารุ’ หน้าปัดจำลองความระยิบระยับของดวงดาว ผสานกับการตกแต่งแบบด้าน ผลิตเพียง 500 เรือนทั่วโลก
มาถึงรุ่น M42 F6 Diver Date 200m,1964 1st Edition ตำนานของนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ จาก Sport Collection สืบทอดชื่อมาจากกลุ่มดาวนายพรานโอไรออน รังสรรค์ขึ้นเพื่อสดุดีตำนานนาฬิกาดำน้ำ หน้าปัดไล่เฉดสีจากสีเทาน้ำเงินสู่สีดำสนิท กันน้ำลึก 200 เมตร ผลิตเพียง 700 เรือนทั่วโลก
ปิดท้ายที่รุ่น M34 F8 Date จาก Contemporary Collection ตอกย้ำเรื่องราวของฝนดาวตกเพอร์เซอิด โดยเลือกใช้ ‘อุกกาบาตแท้’ เจียระไนให้เป็นหน้าปัดนาฬิกาอันล้ำค่าลวดลายเรขาคณิตที่เรียกว่า Widmanstätten ส่งผลให้หน้าปัดแต่ละเรือนไม่ซ้ำกัน ผลิตเพียง 255 เรือนทั่วโลก