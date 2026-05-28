ความไม่สมบูรณ์กลายเป็นเอกลักษณ์ ของ ลีวายส์ วินเทจ รุ่นล่าสุด

Levi’s® Vintage Clothing (LVC) เปิดตัว 1944 501® Jeans กางเกงยีนส์ลิมิเต็ดเอดิชัน ที่ถ่ายทอดอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของ ลีวายส์ (Levi’s®) เมื่อข้อจำกัดด้านทรัพยากรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนทั้งวัสดุและกระบวนการผลิตของกางเกงยีนส์ไปตลอดกาล
ในช่วงสงครามลีวายส์ยังคงผลิตกางเกงยีนส์ต่อไปได้ ในฐานะเครื่องแต่งกายสำหรับแรงงานที่จำเป็นต่อประเทศ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลายอย่างตามมาตรการควบคุมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นการถอด Cinch Strap และหมุดทองแดงบางจุดออก การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ รวมถึงการใช้วัสดุที่หาได้ในช่วงนั้นแทน
หนึ่งในรายละเอียดสำคัญที่สุดคือ การนำ Arcuate Stitching ลายเย็บโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ของลีวายส์ออก เพื่อประหยัดด้าย ก่อนเปลี่ยนมาใช้วิธีพิมพ์ลวดลายลงบนกระเป๋าหลังแทน กลายเป็นอีกหนึ่งดีเทลสำคัญของยีนส์ยุคสงครามที่นักสะสมหลงใหล
LVC 1944 501® Jeans ถูกสร้างขึ้นจากการอ้างอิงกางเกงต้นฉบับปี 1944 เพียงตัวเดียวจากคลังของลีวายส์ และถ่ายทอดรายละเอียดตามยุคสมัยอย่างแม่นยำ ทั้ง Mixed Hardware, Printed Arcuates ที่กระเป๋าหลังเพื่อทดแทน รวมถึงรายละเอียดเล็กๆ อย่าง Red Tab ที่ถูกวางสูงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อสะท้อนความจริงของการผลิตในยุคสงคราม
“การปันส่วนทรัพยากรในช่วงสงคราม กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ 501® ค่อยๆ พัฒนาไปสู่กางเกงยีนส์ Five-Pocket ที่เรารู้จักในปัจจุบัน” พอล โอนีล ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ ของ Levi’s® Vintage Clothing กล่าว