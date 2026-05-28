The Field Society by Happitat เทศกาลปิกนิกกลางป่า ฮีลใจจนกระแสตอบรับล้นหลาม

Happitat (แฮปปี้แทท) เปิดประตูต้อนรับผู้คนสู่อาณาจักรแห่งความสุข ผ่าน “The Field Society” เทศกาลไลฟ์สไตล์และปิกนิกกลางผืนป่าครั้งแรก ที่เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางบางนาให้กลายเป็นพื้นที่พักใจสำหรับคนเมือง ชวนทุกคนออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติกลางผืนป่าใหญ่ในเมือง พร้อมดื่มด่ำกับเสียงดนตรี งานศิลปะ เวิร์กช็อป และกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสุดอบอุ่นตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภายใต้แนวคิดการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติ ผู้คน และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน The Field Society ถ่ายทอดมุมมองของ Happitat ที่ต้องการให้ผู้คนได้ชะลอจังหวะชีวิต หลีกหนีจากความวุ่นวาย กลับมาใช้เวลากับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน รวมถึงสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ผ่าน Community Lifestyle Experience ที่เต็มไปด้วยความสุขเรียบง่ายและความหมายในทุกโมเมนต์
ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมีชีวิตชีวาจากผู้คนหลากหลายเจเนอเรชันที่มาร่วมใช้เวลาพักผ่อนบนสนามหญ้าสีเขียว ใต้ร่มไม้ของแนวต้นไม้ใหญ่ ความพิเศษคือผืนป่าธรรมชาติที่โอบล้อมพื้นที่เอาไว้รอบด้าน ให้ผู้ร่วมงานเหมือนได้หลุดออกจากความวุ่นวายของเมือง ไม่ว่าจะเป็น การปูเสื่อนั่งปิกนิก พูดคุย ใช้เวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายของพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง
หนึ่งในโมเมนต์ที่สร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้ คือการมาร่วมใช้เวลาของ คุณชมพู่ อารยา พร้อมลูกสาวสุดน่ารัก น้องแอบิเกล ที่ควงแก๊งเพื่อนเกลมาร่วมเอ็นจอยกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยแม่ชมพาน้องเกลและแก๊งเพื่อนเกลเดินเล่นและเลือกช้อปไอเท็มน่ารักภายในโซน Curated Lifestyle Market ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่น งานคราฟต์ ของแต่งบ้าน อาหาร และเครื่องดื่มกว่า 80 ร้านเอาไว้ในพื้นที่เดียว ก่อนชวนกันไปนั่งพักผ่อนที่โซน The Field Picnic ใช้เวลาปิกนิกบนสนามหญ้าสีเขียว และปล่อยให้น้องเกลสนุกกับการวิ่งเล่น ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเด็ก รวมถึงออกสำรวจโลกแฟนตาซีภายใน Immersive Experience “Fairy Circle” สร้างโมเมนต์น่ารักและความอบอุ่นให้กับผู้ร่วมงานได้ไม่น้อย
โดย Immersive Experience ภายใน Lumis Theater Hall ถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ร่วมงานทั้งเด็กๆ และผู้ปกครอง กับธีมโลกแฟนตาซี “Fairy Circle” ที่ชวนทุกคนค่อยๆ เดินลัดเลาะเข้าไปสำรวจเรื่องราวแห่งจินตนาการท่ามกลางธรรมชาติ พร้อม “เห็ดยักษ์” สูงกว่า 5 เมตรที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางพื้นที่ รายล้อมด้วย Immersive Story ทั้ง 4 บท ที่ร้อยเรียงประสบการณ์การเดินทางเข้าสู่โลกอีกใบผ่านแสง สี เสียง และภาพประกอบที่เชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ ภายในโซนยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมระบายสีเห็ดจิ๋วด้วยสีเรืองแสง ก่อนนำไปปลูกไว้ใต้ต้นเห็ดยักษ์ เพื่อร่วมกันสร้าง “ป่าแห่งจินตนาการ” ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นตลอดช่วงการจัดงาน
ภายในงานยังชวนผู้ร่วมงานเปิดประสบการณ์แห่งจินตนาการผ่าน Landmark in The Forest กับ Art Installation เห็ดยักษ์สีสันสดใส ขนาดสูงสุดคือ 4 เมตร จำนวน 3 ดอก ตั้งกลางป่าที่รายล้อมด้วยดอกไม้และตัวละครแฟนตาซีสุดน่ารัก ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินสำคัญของงาน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเก็บภาพความประทับใจ
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรม Free Activity อย่างการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะยาง (Linocut) บนผืนผ้าสีเขียวขนาดใหญ่ ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันแต่งแต้มลวดลายพืชพรรณและสัตว์น้อยใหญ่ตามจินตนาการ รวมถึงกิจกรรม Stamp Postcard ที่ชวนให้ผู้ร่วมงานออกเดินสำรวจ Stamp Station ตามจุดต่างๆ เพื่อสะสมลวดลายและประกอบเป็นโปสต์การ์ดสุดพิเศษ เก็บกลับไปเป็นอีกหนึ่งความทรงจำจาก The Field Society
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของงานคือ Live Performance จากเหล่า Entertainers ที่เข้ามาสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและความอบอุ่นให้กับผู้ร่วมงานทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็น Balloon Artist ที่มาสร้างสรรค์ผลงานลูกโป่งสุดน่ารัก หรือโชว์ Juggling & Magician ที่เรียกทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากเด็กๆ และครอบครัวตลอดการแสดง
เมื่อเข้าสู่ช่วงเย็น พื้นที่สนามหญ้าของ The Field Society ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนผ่าน Live Music และ DJ Session จากเหล่าศิลปินและดีเจหลากหลายสไตล์ ที่เข้ามาเติมจังหวะแห่งความสุขให้ผู้คนได้นั่งฟังเพลง ใช้เวลา และปล่อยใจไปกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า สร้างโมเมนต์สุดผ่อนคลายให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่ง Urban Escape สำหรับคนเมืองอย่างแท้จริง
The Field Society ยังเปิดพื้นที่ Pet-Friendly เพื่อให้เหล่าคนรักสัตว์ได้พาน้องๆ ออกมาวิ่งเล่น เดินเล่น และใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่บนสนามหญ้าสีเขียว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ สร้างโมเมนต์แห่งความสุขให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ออกมาใช้เวลาร่วมกัน
สำหรับใครที่พลาดบรรยากาศแห่งความสุขในครั้งนี้ The Field Society by Happitat ยังจัดต่อเนื่องอีก 1 สุดสัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ อาคารเฟสตี้ ทาวน์ (Festie Town) ของโครงการ Happitat ตลอดไปจนถึงพื้นที่ปิกนิกกลางป่า (เฉพาะโซนอาหารบริเวณ Sunshine Lawn และ Happy Lawn จะเปิดให้บริการเวลา 14.00 เป็นต้นไป) ให้ทุกคนได้ออกมาสัมผัสประสบการณ์ปิกนิกกลางผืนป่า ฟังดนตรี เดินเล่น ช้อปปิง และใช้เวลาพักใจท่ามกลางพื้นที่สีเขียวใจกลางบางนาอีกครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่หน้างาน หรือลงทะเบียนผ่าน Happitat Application บน Amaze Super App เพื่อกดรับคูปอง The Field Society Event Pass สำหรับเข้างาน และสามารถกดรับคูปอง Welcome Gift มูลค่า 100 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดร้านค้าในงานได้ด้วย สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Happitat Thailand หรือ https://www.happitatthailand.com/th