เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดงาน “ราชพัสตราสู่สากล” ที่ปารีส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมทรงเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์ “ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté: Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
งานครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, และพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีนานาชาติ ผ่านราชพัสตราไทย ผ้ายกโบราณ งานหัตถศิลป์ชั้นสูง และงานออกแบบร่วมสมัยของนักออกแบบไทยกว่า 200 รายการ
ภายในงาน Ms. Bénédicte Gady ผู้อำนวยการใหญ่พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการทั้ง 7 ห้องจัดแสดง ซึ่งถ่ายทอดวิวัฒนาการของราชพัสตราไทยจากรากวัฒนธรรมสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล
ภายในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง มีคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ และแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนางสาวธนนนท์ ชาญวีรกูล,นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ปาทาน, ศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นอกจากนี้ ยังมีท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ดร.เสรี นนทสูติ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย, นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนางภูมิจิต พลางกูร, Ms. Catherine Pégard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายเศรษฐา และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นางณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ, นางชฎาทิพ และนางสาวชญาภา จูตระกูล, นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังษี, นายพลพัฒน์ อัศวะประภา, นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร Vogue Thailand, นางสาวเดียร์น่า ฟลีโป, Mr. Khaled El-Enany ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (UNESCO), Mr. Jean-François Piège เชฟมิชลิน 2 ดาวชาวฝรั่งเศส, Mr. Ludovic de Saint Sernin ดีไซเนอร์ชื่อดัง, Ms. Aline Asmar d’Amman สถาปนิกชั้นนำ และ Ms. Suzi de Givenchy นางแบบระดับโลก
นิทรรศการ “ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté: Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Cr.สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย