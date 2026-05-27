6 ตระกูลธุรกิจเก่าแก่ ส่งไม้ต่อไม่ขาดตอน

ในโลกธุรกิจไทย หากเอ่ยถึงตระกูลที่สามารถรักษา “อาณาจักรครอบครัว” ให้เติบโตข้ามยุคสมัยได้อย่างแข็งแกร่ง และยังเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีทายาทรุ่นใหม่ทยอยเข้ามารับไม้ต่อ พร้อมนำแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับรากฐานธุรกิจดั้งเดิม มีหลายตระกูลที่ส่งต่อธุรกิจให้กับทายาทเจนเนอเรชันใหม่ ถือเป็นครอบครัวใหญ่ที่ยังสืบทอดกันต่อไป
เริ่มที่ตระกูลใหญ่รวยเบอร์ต้นๆ ระดับประเทศ เจ้าของกิจการมากมาย จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจสุราและเครื่องดื่มในไทย สู่ธุรกิจอสังหาฯ ค้าปลีก โรงแรม และอาหาร อย่าง “สิริวัฒนภักดี” ถือเป็นหนึ่งในตระกูลทุนที่ทรงอิทธิพล ภายใต้การนำของ “เจริญ สิริวัฒนภักดี” ผู้ก่อตั้ง ไทยเบฟเวอเรจ และอาณาจักร ทีซีซี กรุ๊ป จนขยายเครือข่ายไปทั่วอาเซียน การส่งต่อธุรกิจสู่ทายาทรุ่นใหม่ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ
ปัจจุบันทายาทหลายคนต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการบริหารธุรกิจครอบครัว หนึ่งในนั้นคือ “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” ในฐานะผู้นำของไทยเบฟฯ ที่พร้อมผลักดันองค์กรสู่ภูมิภาค ขณะที่ “ปณต สิริวัฒนภักดี” เข้ามาดูแลธุรกิจอสังหาฯ และโรงแรมในเครือทีซีซี รวมถึงการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ส่วน “วัลลภา ไตรโสรัส” ก็โดดเด่นในการบริหารธุรกิจอสังหาฯ และโรงแรมหรู ภายใต้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จนกลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารหญิงที่ทรงอิทธิพล
ต่อกันด้วยตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ที่ทำธุรกิจเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ จากจุดเริ่มต้นของ พระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้ง บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ บุกเบิกอุตสาหกรรมเบียร์ไทย จนสร้างแบรนด์ “สิงห์” ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ระดับประเทศ วันนี้ธุรกิจยังคงเติบโตครอบคลุมทั้งเครื่องดื่ม อาหาร อสังหาฯ กีฬา และไลฟ์สไตล์
หนึ่งในทายาทที่มีบทบาทเด่นคือ “เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” และ “ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี” ลูกชายของ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ผู้บริหารระดับสูงของเครือบุญรอดฯ และเป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีเหล่าลูกหลานที่เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจด้านอื่นๆ โดยมีบทบาทสำคัญในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ รวมถึงการสนับสนุนวงการกีฬา มอเตอร์สปอร์ต และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ
ด้านตระกูลใหญ่ “จิราธิวัฒน์” อีกหนึ่งตระกูลที่ทรงอิทธิพล และแผ่ขยายธุรกิจจากร้านค้าปลีกเล็กๆ สู่อาณาจักรค้าปลีกและอสังหาฯ ระดับภูมิภาคของไทย โดยมี กลุ่มเซ็นทรัล เป็นหัวใจสำคัญ ครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม อสังหาฯ ร้านอาหาร และธุรกิจดิจิทัล
ปัจจุบันทายาทของตระกูลต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สุทธิเกียรติ-ทศ-ยุวดี-กอบชัย-สุทธิธรรม-สุทธิลักษณ์ และวัลยา จิราธิวัฒน์ รวมไปถึงรุ่นหลาน อย่าง ณัฐธีรา บุญศรี, ไท จิราธิวัฒน์, ชาติ จิราธิวัฒน์, บรม พิจารณ์จิตร, ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์, อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และอีกมากมาย ซึ่งล้วนเป็นกำลังหลักในการขยายธุรกิจ หลายคนไม่เพียงรับช่วงต่อ แต่ยังสร้างแนวคิดใหม่ขยายอาณาจักรเซ็นทรัลให้เติบโต
อีกหนึ่งตระกูลเก่าแก่ที่ส่งไม้ต่อให้ลูกหลานก็คือ “ซอโสตถิกุล” เริ่มต้นจาก นันยาง สู่ Seacon Group ผู้พัฒนา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ แลนด์มาร์คด้านค้าปลีกของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ตลอดเวลากว่า 80 ปี ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมขยายไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 ต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น “ตะติยะ ซอโสตถิกุล” ผู้บริหารซีคอนสแควร์ ที่รับหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจรีเทลและอสังหาฯ ของเครือ หรือ “ชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล” ทายาทรุ่น 3 ที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจ “นันยาง” หลักการทำธุรกิจของตระกูลนี้คือ การรักษาสมดุลระหว่าง “ธุรกิจดั้งเดิม” กับ “แนวคิดสมัยใหม่” ให้ได้อย่างลงตัว
ด้านตระกูลใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับ “พรประภา” ก็มีหลากหลายธุรกิจ ทั้งรถยนต์ อสังหาฯ โรงแรม ปัจจุบันทายาทรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญ สิ่งที่ทำให้ครอบครัวพรประภาได้รับความสนใจ ไม่ได้มีเพียงชื่อเสียงของธุรกิจดั้งเดิมแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ของ “ทายาทไฮโซรุ่นใหม่” อาทิ ประณัย-ประธานวงศ์-ประคุณ พรประภา ที่เติบโตมาพร้อมการศึกษาระดับนานาชาติ ทั้งยังสนใจด้านแฟชั่น รถยนต์ กีฬา และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ทำให้ธุรกิจครอบครัวดูร่วมสมัยมากขึ้น
ปิดท้ายที่ตระกูล “ใบหยก” ที่สร้างชื่อจากวิสัยทัศน์ด้านอสังหาฯ และการค้าปลีก ก่อนต่อยอดสู่ธุรกิจโรงแรม อาคารสูง และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่มีลูกหลานช่วยกันสานต่อธุรกิจครอบครัว อาทิ บุ้ง-เบียร์-บุ๋ม-บุ๊ค ซึ่งนำแนวคิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบ มาเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของครอบครัวธุรกิจ ปรับภาพลักษณ์โรงแรมและอสังหาฯ ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่
จะเห็นได้ว่าทุกครอบครัวที่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อในยุคดิจิทัลนี้นอกจากการสืบทอดธุรกิจแล้ว ยังเป็นการผสมผสานความชอบของตัวเองเพื่อช่วยต่อยอดอาณาจักรครอบครัวให้ทันกับโลกและทำงานกันอย่างมีความสุขในระยะยาว