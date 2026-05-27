‘เดวิด เบ็คแฮม’ นักกีฬาคนแรก ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

Sunday Times เผยโฉมบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2026 และหนึ่งในนั้นคือ “เดวิด เบ็คแฮม” ซึ่งเป็นนักกีฬาคนแรกที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน ปัจจุบันครอบครัวเบ็คแฮมมีทรัพย์สิน 1,185 ล้านปอนด์ เทียบกับมูลค่าสุทธิที่เคยประเมินไว้ 500 ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้ว
รายชื่อบุคคลและครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในสหราชอาณาจักรปี 2026 ได้แก่ “ซันเจย์ และดีราช ฮินดูจา” ซึ่งครองอันดับหนึ่งหลังจากที่ “โกปิชันด์ ฮินดูจา” พ่อของพวกเขา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทฮินดูจากรุ๊ป ได้เสียชีวิตลง ส่วนมหาเศรษฐีชื่อดัง อย่าง “เซอร์ เจมส์ ไดสัน” และ “เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์” ก็ยังคงอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆ อีกครั้ง
จากรายชื่อดังกล่าว เซอร์ เดวิด เบ็คแฮม กลายเป็นนักกีฬาชาวอังกฤษคนแรกที่เป็นมหาเศรษฐี หลังจากที่เขาและภรรยามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนของเซอร์เดวิดในสหรัฐอเมริกา จากการเซ็นสัญญาคว้าตัว “ลิโอเนล เมสซี” มาอยู่กับอินเตอร์ ไมอามี จนถึงปี 2028 ทำให้มูลค่าหุ้นของเขาในสโมสรเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ รายได้จากแบรนด์แฟชั่นของเลดี้ เบ็คแฮมก็ทะลุ 100 ล้านปอนด์
ส่วนนี่คือรายชื่อ 20 บุคคลและครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดแห่งปีในสหราชอาณาจักร ตามการจัดอันดับของ Sunday Times
1.ซันเจย์ และดีราช ฮินดูจา และครอบครัว 38,000 ล้านปอนด์
2.เดวิด และไซมอน รูเบน และครอบครัว 27,971 ล้านปอนด์
3.เซอร์ เลียวนาร์ด บลาวัตนิค 26,852 ล้านปอนด์
4.อิดัน โอเฟอร์ 24,481 ล้านปอนด์
5.กาย, จอร์จ, อลันนาห์ และกาเลน เวสตัน และครอบครัว 18,939 ล้านปอนด์
6.คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น 18,177 ล้านปอนด์
7.นิค สโตโรนสกี 16,411 ล้านปอนด์
8.อเล็กซ์ เกอร์โก 16,006 ล้านปอนด์
9.เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ 15,194 ล้านปอนด์
10.อิกอร์ และดมิทรี บูคห์มัน 14,260 ล้านปอนด์
11.เคิร์สเตน และเยอร์น ราวซิง 12,600 ล้านปอนด์
12.ไมเคิล แพลตต์ 12,481 ล้านปอนด์
13.เซอร์ เจมส์ ไดสัน และครอบครัว 12,000 ล้านปอนด์
14.ลอร์ด แบมฟอร์ด และครอบครัว 10,318 ล้านปอนด์
15.ชาร์ลีน เดอ คาร์วัลโญ-ไฮเนเกน และมิเชล เดอ คาร์วัลโญ 10,215 ล้านปอนด์
16.บาร์นาบี และเมอร์ลิน สไวร์ และครอบครัว 9,736 ล้านปอนด์
17.เดนิส จอห์น และปีเตอร์ โคตส์ 9,728 ล้านปอนด์
18.ดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์ และครอบครัวโกรสเวเนอร์ 9,677 ล้านปอนด์
19.โมเช คันเตอร์ 8,888 ล้านปอนด์
20.มาริต, ลิสเบธ, เดม ซิกริต และเซอร์ ฮันส์ ราวซิง 8,888 ล้านปอนด์