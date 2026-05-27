โอเรียนท์สตาร์เปิดบูติคสแตนด์อโลน ครั้งแรกของโลกในประเทศไทย

โอเรียนท์สตาร์ (ORIENT STAR) เปิดตัว ‘The World's First Concept Boutique’ เอ็กซ์คลูซีฟคอนเซ็ปต์บูติคแห่งแรกของโลก เพื่อสะท้อนความสำคัญสูงสุดของตลาดนักสะสมในเมืองไทย ภายใต้การตกแต่งตามแนวคิด ‘Time & Space’ ที่ผสานงานช่างฝีมือญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัย ทั้งสวนหินเซน งานไม้ยาคิซูกิ หินบลูไดมอนด์ และระแนงไม้ลายคูมิโกะ ที่แฝงความหมายของวงโคจรแห่งจักรวาล
พร้อมจัดแสดงนาฬิการุ่นพิเศษ Land of Smile ที่ผลิตเพียง 275 เรือนทั่วโลก โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรอยยิ้มสยาม และจำหน่ายที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก ทั้งยังมีนาฬิกาที่ผลิตในแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นจาก M Collection เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีมาจัดแสดง อันได้แก่ M34 F8 Skeleton Hand Winding, M45 F7 Small Second, M42 F6 Diver Date 200m, 1964 1st Edition และ M34 F8 Date โดยมี โอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร ร่วมเฉลิมฉลอง ณ ORIENT STAR Boutique ชั้น 2 เกษรวิลเลจ
การเปิดตัวบูติคสแตนด์อโลนเต็มรูปแบบครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่าง EPSON Corporation ผู้บริหารงานแบรนด์นาฬิกา ORIENT STAR จากประเทศญี่ปุ่น และ UKT (UNITED KRUNGTHONG Trading) ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย