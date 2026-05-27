อีฟแอนด์บอยฉลองปีที่ 6 เตรียมเปิดคาเฟ่แห่งแรกของโลก

อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ก้าวสู่ปีที่ 6 จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2025” เพื่อเฉลิมฉลองให้กับแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘BEAUTY BEYOND REALITY’ ถ่ายทอดมิติใหม่ของความงามผ่านบรรยากาศเหนือจริง ในโทนสีชมพู-เขียว สื่อถึงพลังไลฟ์สไตล์และจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
ไฮไลต์สำคัญคือการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดขายอันดับ 1 ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ โดยมี ใบเตย-สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ ร่วมแชร์บิวตี้รูทีนและไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งการแสดงโชว์ของศิลปินคุณภาพ นนท์ ธนนท์ และ CIR*CRL (เซอร์-เคิล) ที่มาร่วมสร้างสีสัน ณ ชั้น G, Parade Square, One Bangkok
พร้อมด้วย148 ไอเทมที่คว้ารางวัลการันตียอดขายสูงสุดแห่งปี ‘Best Selling Awards 2025’ มาจัดแคมเปญฉลองความสำเร็จ และบูทกิจกรรมที่นำสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปีมาให้ได้อัปเดตเทรนด์กัน ทั้งยังเตรียมเปิดตัว “EVEANDBOY Café” แห่งแรกของโลก ที่ “PLATINUM POP” ในเดือนมิถุนายน 2569